¿El pacto en el seno del Gobierno para incorporar a Economía y Seguridad Social a la negociación de la reforma laboral va a facilitar que se alcance un acuerdo tripartito?

No entro. Por la misma razón que nosotros no elegimos a quién nombra ministro el Presidente del Gobierno, la gestión de esto no es cosa mía. La realidad es que en cantidad de los acuerdos, que son muchos, han estado muchos ministerios. Yo no he entendido este debate, la verdad, porque creo que es un tema muy importante, medular, y que es lógico que intervenga la gente. Estamos atentos a todas estas instituciones, que por cierto llevan diciendo muchos años que la reforma laboral ha valido para mucho.

¿Qué es lo que tiene la reforma laboral que la hace especial?

La reforma laboral ya se hizo; esto sería para nosotros la contrarreforma. Por eso nosotros hablamos de “mejora” y para eso no tenemos inconveniente. Europa nos está pidiendo que mejoremos la temporalidad, qué políticas activas tenemos que hacer para combatir el paro juvenil… Todo lo que sea sentarse para mejorar esto, estamos abiertos; ahora, si lo que se plantea es un arma política, un trofeo de un partido sobre otro para hacer su campaña electoral de futuro... Yo ahí no entro.

Los sindicatos han dicho que la derogación de la parte de convenios colectivos de la reforma es una “línea roja”. ¿Qué opinan en CEOE?

Que cada uno diga lo que tenga que decir; en España hay 230.000 negociadores sindicales y empresariales y tienen que tener libertad. El convenio sectorial cubre a la gran mayoría de las empresas y las cosas van bien. Me parece bien que los sindicatos digan lo que quieren, pero porque se haya hablado nosotros no tenemos que asumir que esto es así. En su momento, consultaré este asunto con las distintas organizaciones de CEOE, y diremos lo que tengamos que decir, pero nosotros creemos en la libertad.

En el último mes han venido a España los supervisores de los fondos europeos y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni ¿Qué influencia tiene Bruselas?

Lo está diciendo muy claro y no es exactamente lo que nos está vendiendo el ministerio de Trabajo. Bruselas quiere que nos sentemos para ver cómo podemos «mejorar» el mercado laboral. No están hablando de trofeos. Nosotros hemos estado con la secretaria general de todo lo que son los fondos y tuvimos una reunión intensa y técnica básicamente de la reforma laboral. Y Bruselas siempre usa permanentemente una palabra que es “flexibilidad”. Dice claramente que las empresas tienen que tenerla para adaptarse a los tiempos.

Precisamente sobre la temporalidad, el Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que no les gusta: limitarla al 15%.

No, propuesta del Gobierno no, del ministerio de Trabajo… Es un planteamiento que me parece legítimo, pero del ministerio. Es irrealizable. ¿Qué hacemos con la gente que trabaja una semana al año en El Rocío? ¿Les hacemos fijos discontinuos el resto del año? Hay que ver por sectores, cómo podemos mejorar las ratios y parte habrá que hacerlo con políticas activas de empleo o con ayudas a un sector concreto.

¿Con la inflación tan alta, qué tenemos que hacer con los salarios, pensando en el año que viene? Las subidas acordadas en convenio están ahora de media en el 1,5%...

Sí, pero tenemos que hablar también de las empresas que están sin vender, sin material, cerrando 20 o 30 días al año... Se supone que el energético y el agroalimentario, que son los que más volatilidad tienen, volverán a su senda. También lo digo, esa teoría de que según sea la inflación, así han de ser los salarios… No es tan fácil, primero hay que poder vender. Hay que ser prudente; la negociación colectiva va por barrios: la media de subidas está en el 1,5%, pero por ejemplo en la hostelería de Madrid se ha acordado un 0%. La salida de la crisis es asimétrica.

¿Y el salario mínimo?

De momento, para este año, hemos dicho que no era el momento de subidas y hemos explicado por qué: uno de esos motivos es que las administraciones no indexan esas subidas en la contratación pública.

La negociación de pensiones tiene un capítulo importante: el Mecanismo de Equidad Generacional, que sustituirá al Factor de Sostenibilidad de la reforma del PP.

Tiene su gracia que la responsabilidad sea de la clase política pero nos toque hacerlo a nosotros. El Pacto de Toledo ha estado 9 o 10 años planteándose los temas, y nosotros hemos negociado toda la primera parte de la reforma de las pensiones teniendo en cuenta lo acordado por esa Comisión del Congreso: que las pensiones se tengan que actualizar con el IPC sale del Pacto. Nosotros sí exigimos que haya un Factor de Sostenibilidad; me da igual el nombre, pero hay que generar algo para que el sistema sea sostenible. Lo primero que quiere saber es qué piensan los partidos.

El Gobierno ya ha presentado su primera propuesta de planes de pensiones para empleo públicos.

Resulta que el Estado, que ha demostrado que tiene un problema en la Seguridad Social, ahora va a montar un plan privado para hacer competencia desleal al sistema asegurador. Porque dicen “vamos a cobrar menos”; mira, si cobras menos pero gestionas mal, darás mucha menos rentabilidad que si pones a los mejores para que gestionen mejor.

¿Qué le parecen las perspectivas de la economía española?

Yo creo que los datos son buenos, estamos creciendo, pero tenemos que ser conscientes de lo que tenemos que hacer. Seamos conscientes que esos crecimientos del 5,7% al 6% implican que la recuperación va a llegar algo más tarde, y que hay que mantener el rigor en las cuentas.

Llevamos mucho tiempo hablando de fondos europeos, pero da la sensación de que no llegan.

Tenemos que ser conscientes de qué son los Fondos Europeos: un primer gran grupo van a ser licitaciones y concursos públicos sobre infraestructuras y para temas de la propia Administración. Hay un segundo plano que son los Perte, en los que se dice poco que de cada 5 euros previstos, 4 son privados; que nadie piense que es sólo dinero que llega. Para nosotros son mucho más importantes las reformas, o no crear un problema con ellas, que el dinero que venga de Europa.

En los últimos meses, hay organizaciones de CEOE que han expresado su malestar porque opinan que se está pactando demasiado.

Niego la mayor. Desde que soy presidente de la CEOE, cada vez que tenemos un asunto a debate, cada una de las Comisiones se reúne y lo examina. Todos los acuerdos que hemos tenido, menos uno en el que hubo el voto en contra, han sido aprobados por unanimidad.

¿Cómo son las relaciones entre la CEOE y el PP en estos momentos, después de las tensiones por sus declaraciones —sacadas de contexto— sobre los presos del procés?

Siempre han sido buenas; con los partidos políticos, con el Gobierno y en este caso con el jefe de la oposición tenemos muy buena relación, y la vamos a seguir teniendo. La propia pregunta que has hecho lo dice todo: malinterpretaciones.

A estas alturas del año que viene, ya estaremos hablando de quién será el nuevo presidente de CEOE. ¿Se quiere volver a presentar?

Un año es un mundo. Además, esto no depende de que uno quiera o no; depende de lo que los demás quieran. El año que viene, por estas fechas, me lo preguntas.

