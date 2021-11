Marta Ortega, hija del fundador y principal accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha sido nombrada la nueva presidenta del gigante textil de Arteixo. El Consejo de Administración de Inditex, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega, y previa propuesta de la Comisión de Nombramientos, ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como Presidenta del Grupo, con el carácter de consejera dominical, nombramiento que será efectivo a partir del 1 de Abril de 2022, según informa Inditex. Además, Óscar García Maceiras, hasta ahora Secretario General y del Consejo, ha sido nombrado Consejero Delegado de Inditex, con efectos inmediatos. José Arnau Sierra se mantiene como Vicepresidente del Consejo de Administración. Con ello, el Consejo de Administración culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex.

Pablo Isla ha manifestado: “Quiero agradecer al Consejo, y muy especialmente a Amancio Ortega, el apoyo y la confianza depositada en mí durante todos estos años. Ahora creemos que es el momento de abordar esta nueva etapa, con Marta Ortega como Presidenta y Óscar García Maceiras como Consejero Delegado, cuya designación ya se anticipaba desde su incorporación a la empresa por su capacidad y cualidades. Hacer realidad esta transición es la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega. Y quiero también dar las gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de Inditex por su trabajo y dedicación”.

Marta Ortega Pérez ha declarado: “Estamos enormemente agradecidos a Pablo Isla por su extraordinario trabajo y dedicación durante todos estos años. Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro Grupo sino también a la industria de la Moda en general. He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la Compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”.

NOMBRAMIENTOS

Los nombramientos serán sometidos a la ratificación de la próxima Junta General de Accionistas. El Consejo de Administración agradece a Pablo Isla su liderazgo y visión durante los 17 años en que ha dirigido la empresa, primero como Vicepresidente y Consejero Delegado desde 2005 y, a partir de 2011, como Presidente. Durante este período, Inditex se ha convertido en la principal compañía de su sector a nivel mundial y un referente en materia de Sostenibilidad y Transformación Digital. Pablo Isla continuará como Presidente hasta el próximo 31 de Marzo.

El Consejo de Administración agradece, en un comunicado, a Carlos Crespo, Consejero Delegado del Grupo desde julio de 2019, su destacable desempeño en este tiempo. Carlos Crespo ha sido nombrado Director General de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital de Inditex con la finalidad de seguir impulsando estos ámbitos, de la máxima relevancia en la estrategia del Grupo. Javier Monteoliva, Director Jurídico de Inditex y Vicesecretario del Consejo de Administración hasta la fecha, ha sido nombrado Secretario General y del Consejo.

NUEVA ESTRUCTURA

La nueva estructura organizativa incorpora un Comité de Dirección, compuesto por directivos procedentes de distintas áreas corporativas y del negocio, y con una larga trayectoria en el Grupo. Marta Ortega Pérez ha desarrollado su actividad en distintas áreas del Grupo durante los últimos 15 años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

Óscar García Maceiras se incorporó al Grupo en marzo de 2021 como Secretario General y del Consejo. Con amplia experiencia en gestión corporativa y de equipos, ha liderado proyectos de transformación en sus 20 años de actividad profesional tanto en el sector público, como Abogado del Estado, como en el sector privado en compañías como Banco Pastor, Banco Popular, SAREB o Banco Santander.

Óscar García Maceiras ha manifestado: “Asumo con gran responsabilidad e ilusión las nuevas funciones que se me encomiendan, con la tranquilidad de contar con un gran equipo humano, lleno de juventud, experiencia y talento en todos los ámbitos y países en los que estamos presentes, del que es buena muestra el Comité de Dirección que hemos nombrado”.

Se ha acordado la incorporación al Comité de Dirección de las siguientes personas:

- Carlos Crespo González, Director General de Operaciones, Transformación Sostenible y Digital, INDITEX Se incorpora a Inditex en 2001, desempeñando diversas responsabilidades en el área Financiera. Es nombrado Director de Auditoría Interna en 2005, cargo que desempeña hasta 2018, en que es designado Director General de Operaciones. En 2019 es nombrado Consejero Delegado, cargo que ha desempeñado hasta la actualidad.

- Pablo del Bado Rivas, Director General, PULL&BEAR Se incorpora al Grupo en 1979 y en 1982 se responsabiliza de la Dirección Comercial de Zara Hombre. Es Director General de Pull&Bear desde su nacimiento en 1991 y en 1992 inaugura la primera tienda de Lefties, a partir de la cual desarrolla esta cadena.

- Miguel Díaz Miranda, Director Financiero y de Operaciones, ZARA Se incorpora a Zara en 1990 desempeñando diversas responsabilidades en el área de Control de Gestión, en la Dirección Internacional y otros ámbitos del negocio. En la actualidad se ocupa de la gestión Económico-Financiera, de Operaciones y de Sostenibilidad en Zara.

- Ignacio Fernández Fernández, Director General de Finanzas, INDITEX Miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, Doctor en Economía y Profesor en la UDC, se incorpora a Inditex en 2001 como Responsable del Departamento Fiscal. Desde 2009 es Director General de Finanzas del Grupo.

- Javier García Torralbo, Director General de E-Commerce, ZARA Se incorpora a Zara en 1994. Tras una extensa experiencia en la gestión de Tiendas es nombrado Director de Distribución de Zara, cargo que desempeña hasta su designación como Director General de Zara.com en 2010.

- Begoña López-Cano Ibarreche, Directora General de Personas, INDITEX Se incorpora al Grupo en 2003 tras una larga trayectoria en el área de Recursos Humanos en grandes Compañías de Distribución. En 2003 es nombrada Responsable de Recursos Humanos del área Logística de Zara y en 2005 asume esta misma responsabilidad para el Grupo Inditex. Desde 2008 es la Directora General de Personas de Inditex.

- Beatriz Padín Santos, Directora de Mujer, ZARA Se incorpora a Zara en 1985, donde siempre ha estado vinculada a posiciones ejecutivas en el área de Producto, con responsabilidad sobre Diseño, Compras, Producción, Distribución y Merchandising. Desde 2001 es Directora Comercial de Zara Mujer.

- Jorge Pérez Marcote, Director General, MASSIMO DUTTI Se incorpora a Zara en 1981, donde asume distintas responsabilidades en Zara Hombre, como Comprador y Director de Diseño durante 10 años. En 1991 es nombrado Director General de Massimo Dutti, cargo que desempeña en la actualidad.

- Óscar Pérez Marcote, Director General, ZARA Se incorpora a Zara en 1988, donde desarrolla múltiples responsabilidades en distintas áreas del negocio, con especial énfasis en la gestión de Tiendas, Producto y Operaciones. Es nombrado Director General de Bershka en 2005 y en 2011 asume su cargo actual de Director General de Zara.