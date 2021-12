Marta Ortega fue la gran protagonista —ausente— de la rueda de prensa en la que Pablo Isla, presidente, y Óscar García Maceiras, consejero delegado, anunciaron ayer la nueva era de Inditex, en una comparecencia online desde el cuartel general de la compañía en Arteixo. La futura presidenta hizo llegar sus primeras valoraciones a través de un comunicado: “He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”, manifestó la heredera del imperio Inditex.

La hija única del segundo matrimonio de Amancio Ortega se unirá a partir de abril al reducido grupo de mujeres en lo más alto de las cúpulas directivas de las compañías del Ibex-35. Inditex es la empresa cotizada española con más valor (unos 80.000 millones de euros) dentro de un selectivo en el que solo dos compañías están presididas actualmente por mujeres: Banco Santander (Ana Botín) y Red Eléctrica (Beatriz Corredor). En los últimos 15 años, Marta Ortega Pérez ha desarrollado su actividad en distintas áreas del grupo, centrada en potenciar la imagen de marca y la propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. La compañía destaca que “bajo su liderazgo” se han materializado campañas con “los más reputados creativos del sector”, como Steve Meisel o Karl Templer, y lanzado nuevas colecciones premium, entre ellas Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara. A partir de la próxima primavera, pasará a dirigir una empresa con 144.000 empleados y 6.800 tiendas de sus ocho formatos comerciales (Zara, PullBear, Massimo Dutti, Berska, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe) que venden en 216 mercados. La sucesora de Pablo Isla le hizo llegar al todavía presidente un mensaje de agradecimiento por su “extraordinario trabajo”. “ Me gustaría destacar su inmensa contribución, no solo a nuestro grupo sino también a la industria de la moda en general”, dijo. Marta Ortega Pérez (37 años) es la única descendiente de Amancio Ortega (85 años) que forma parte de la empresa familiar. Con su nombramiento “culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidente de Inditex”, informó ayer la multinacional.