Marta Ortega ha visitado hoy en A Coruña -tras el anuncio, ayer, de que presidirá Inditex- las instalaciones del recinto donde está a punto de inaugurarse la exposición 'Untold Stories', con fotografías de Peter Lindbergh, una muestra que ella misma impulsa y que se podrá visitar en la ciudad donde la hija pequeña de Amancio Ortega tiene su residencia. La expectación mediática en torno a Marta Ortega es máxima tras anunciar ayer Inditex la salida de su actual presidente, Pablo Isla, al término del primer trimestre del año próximo y el nombramiento de Marta Ortega como presidenta del grupo a partir del 1 de abril de 2022.

La nueva presidenta de Inditex mantiene su residencia en A Coruña, donde sus apariciones públicas están casi siempre ligadas a la actividad de la multinacional o a su otra pasión, la hípica. El nombramiento de Marta Ortega como presidenta de Inditex se produce cuando A Coruña se prepara para dar la bienvenida a una de las citas culturales del año en España, Untold Stories, la muestra retrospectiva que el fotógrafo de moda Peter Lindbergh dejó terminada poco antes de fallecer, en septiembre de 2019, que este sábado abrirá sus puertas en el muelle de Batería gracias al empeño personal de la hija pequeña del fundador de Inditex. La exposición reúne más de 150 imágenes inmortalizadas por el objetivo del polaco, amigo de Marta Ortega y autor de las instantáneas de su boda con Carlos Torretta, y tras pasar por Hamburgo, Nápoles y Turín, hará su única escala española en la ciudad coruñesa, donde podrá ser visitada hasta el próximo 28 de febrero. Si la futura presidenta del gigante textil coruñés acudirá a la inauguración de la muestra es una incógnita pero hoy sí ha visitado el recinto para supervisar los preparativos.

La discreción caracteriza a la hija pequeña de Amancio Ortega, marca Inditex, si bien es cierto en los últimos años, Marta Ortega ha tenido una mayor proyección internacional, pero sus apariciones públicas en A Coruña han estado ligadas, casi siempre, a la actividad de la multinacional fundada por su padre o a su otra gran pasión, la hípica. El centro de Casas Novas, en Arteixo, es su feudo y allí se ha dejado ver, puntualmente, en todas y cada una de las ediciones del Concurso de Saltos Internacional (CSI) de A Coruña, como amazona o entre el público, siguiendo con interés la competición rodeada de su familia. En el recinto de Larín se han captado, de hecho, algunas de las estampas más entrañables de la ejecutiva y su padre, con permiso del vídeo que trascendió cuando la joven se confabuló con los trabajadores de sede central de Inditex para homenajear a Amancio Ortega por su 80 cumpleaños, en marzo de 2016, o de las celebraciones de su boda con Torretta, en 2018.

Quienes conocen a la nueva presidenta de Inditex aseguran que es una mujer sencilla y muy sociable, con un fuerte arraigo a su círculo coruñés de toda la vida, como sus amigos del colegio Santa María del Mar. Pese a sus constantes viajes, mantiene su residencia en el ático de la vivienda familiar de O Parrote, y sus dos hijos, Amancio y Matilda, vinieron al mundo en un hospital privado de A Coruña.

No es extraño verla con sus pequeños en el parque de la Marina, cenando con amigos en algún céntrico restaurante o disfrutando de otra de sus grandes aficiones, la música, en conciertos de artistas tan dispares como Woody Allen, en el Palacio de la Ópera, o la banda local Rockers Go To Hell, en el antiguo pub Garufa. Apasionada del deporte, se ha enfundado las mallas para participar en más de una San Silvestre, y también ha sido retratada, junto a sus padres y sus hijos, siguiendo la Cabalgata de Reyes en el entorno de María Pita. Como una coruñesa más.