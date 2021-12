El Ministerio de Industria accede a negociar con Alcoa posibles rebajas en el coste eléctrico a cambio de que la compañía mantenga la producción de aluminio y el empleo en su última fábrica española, la de San Cibrao (Cervo, Lugo). De esta forma, la estrategia de retirada que sigue Alcoa en España bajo la premisa de que la producción de aluminio es “inviable” en este país por el coste eléctrico podría ser reversible. Después de deshacerse de sus fábricas de A Coruña y Avilés (actual Alu Ibérica) con una venta bajo la lupa de la Audiencia Nacional por posible fraude y de que el Tribunal Supremo frustrase sus planes de ejecutar un despido masivo la planta de A Mariña —la última aluminera de las diez que compró al Estado en la privatización de Inespal—, la multinacional americana ha dado un giro de guion y plantea seguir con el negocio del aluminio en Galicia. Con una serie de condiciones, eso sí, que pasan principalmente por conseguir la luz más barata, un factor fundamental para la cuenta de resultados de una compañía hiperelectrointensiva. La empresa presentó su nueva propuesta a la representación de los trabajadores la semana pasada y ayer el comité la evaluó con Gobierno y Xunta. Tras el encuentro, el Ministerio de Industria se puso en contacto con Alcoa “para trasladarle la disposición de todas las partes a iniciar una negociación” que permita “garantizar el futuro del complejo industrial de San Cibrao”. Si la empresa da esas garantías, el ministerio desplegará “instrumentos” para que “el coste energético sea competitivo para Alcoa”, aseguró. El nuevo escenario puede condicionar también el futuro de la planta coruñesa.

El Ejecutivo también pone condiciones. Lo primero que ha pedido el departamento de Reyes Maroto para sentarse a negociar posibles rebajas con Alcoa es que detalle el plan industrial para la factoría de aluminio primario que lleva dos años intentando cerrar y que garantice la inversión y el empleo. No solo para los 1.100 trabajadores directos que operan en el complejo de San Cibrao —la mitad en la división de aluminio primario y la mitad en la refinería de alúmina—. También “incluido el empleo de las empresas auxiliares, así como el suministro a los proveedores para garantizar la cartera de clientes.

2 años de sueldo sin trabajar

Los trabajadores ven con buenos ojos la nueva posibilidad que se abre para resolver el conflicto. Si Alcoa sigue se evitarían la incertidumbre de un proceso de venta y el riesgo de un resultado fallido como el de la fábrica de A Coruña, ahora en concurso de acreedores. La continuidad de la empresa también evita al Estado tener que comprometerse con una posible intervención de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), cada vez más reclamada por la parte social. La propuesta de Alcoa es mantener la propiedad de la planta de San Cibrao con una condición: aplicar un cese temporal de la actividad principal (cubas de electrólisis y planta de ánodos) con un permiso retribuido para la plantilla durante dos años. En ese tiempo las cubas estarían paradas a la espera de un precio de la luz rentable.

La Xunta también apoya esta vía y lanza la pelota al tejado del Gobierno central, al que reclama que “tome la iniciativa con respecto a Alcoa y fije un marco energético competitivo”. El Ejecutivo gallego recalcó que debe ser el Ministerio de Industria quien “desbloquee la situación”, a la vez que valoró que “la solución de la empresa es provisional y pasa por dejar de producir aluminio primario en España durante dos años”.

Industria citó “las ayudas al CO2, las compensaciones de los cargos energéticos y la posibilidad de los contratos [eléctricos] bilaterales” como herramientas para rebajar la factura eléctrica de la planta de San Cibrao, que según Alcoa ha pasado de suponer 40% del total de costes de producción al 60%. Para ello, el Gobierno “se compromete a ofrecer todos los instrumentos de política industrial y energética necesarios para modernizar el complejo de San Cibrao y garantizar su competitividad, todo ello —matiza— en el marco de la normativa europea” y con “unidad de acción entre administraciones, sindicatos y trabajadores”.

Ante esta nueva situación, el comité de empresa de Alcoa San Cibrao solicitó ayer la convocatoria de la Mesa Industrial, en la que también habrá de participar la multinacional, como un mecanismo “urgente” y “primordial” para buscar una solución negociada que permita el mantenimiento de la producción y de los puestos de trabajo. Industria se comprometió a hacerlo así.

Un escenario crucial para el futuro de Alu Ibérica en A Coruña

Del acuerdo al que consigan llegar el Gobierno y Alcoa para mantener la producción de aluminio primario en San Cibrao —si es que lo consiguen, tal como dicen estar dispuestas ambas partes— dependerá en buena medida el futuro industrial de la fábrica de A Coruña. La situación es crítica en la actual Alu Ibérica. Las dos factorías alumineras que Alcoa vendió en 2019 están cerradas y en concurso de acreedores. La de A Coruña inició el proceso concursal voluntario la semana pasada y ayer hizo lo mismo la planta de Avilés. Cada centro depende ahora de las decisiones de un juez mercantil de su jurisdicción, que tratará de reducir la deuda a la que la compañía no puede hacer frente debido a la insolvencia en la que está sumida por la supuesta descapitalización ejercida por Grupo Riesgo, a quien el fondo Parter revendió en 2020 las fábricas que compró a Alcoa. Las tres compañías están siendo investigadas en una causa penal en la Audiencia Nacional. La sala de lo Social ya dictaminó en verano que Alcoa vulneró los acuerdos firmados con los trabajadores porque la venta fue aparente y fallida, dado que los compradores no ofrecían el mínimo rigor ni solvencia. A partir de esta sentencia, la plantilla reclama la reversión de la operación de venta, en cuyo caso la fábrica de aluminio de Agrela podría volver a manos de Alcoa con el fin de que la multinacional se responsabilizara y le proporcionase una verdadera salida industrial. Los 300 trabajadores coruñeses están en ERTE, a la espera de que los tribunales resuelvan el caso Alcoa, que transcurra el proceso concursal y que Alu Ibérica, en definitiva, levante cabeza. Tanto si el futuro de la planta pasa de nuevo por la Aluminum Company of America como si está en manos un nuevo inversor, las condiciones que el Gobierno otorgue a San Cibrao para ser rentable sentarán precedente. La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, aseguró ayer que “el Gobierno trabaja con una “amplitud de posibilidades” para dar una salida a Alu Ibérica.