Grupo Riesgo planta a las limpiadoras de Alu Ibérica A Coruña en el juicio contra su despido

“Nada. No se presentan”. Dolores Domínguez, representante sindical de las limpiadoras de la fábrica de aluminio de Agrela, espera en el pasillo junto a la puerta del Juzgado de los Social número 6 de A Coruña, pero la empresa no aparece. Allí estaba citada ayer Logiplus Worldwide SL (Grupo Riesgo) para responder sobre la posible improcendencia del despido de María Jesús, pero no acudió, lo mismo que sucedió el día 2 en el juicio de Jessica. “Imposible localizarlos —afirma la delegada—, desde que ejecutaron el ERE [en sepiembre] no hay forma de hablar con nadie de la empresa”. Ni Diego Peris Sirvent (administrador único de Logiplus) ni Alexandra Camacho (apoderada), ambos detenidos e investigados por la Audiencia Nacional en el caso Alcoa, se han dado por enterados del litigio de las empleadas a las que echaron a la calle sin indemnizar alegando falta de liquidez mientras los informes de la UDEF concluyen que esta empresa vació las cuentas de las antiguas fábricas de Alcoa mediante negocios ficticios, sobrecostes y artimañas como la compra de bitcoins.

Según fuentes de la representación legal de las trabajadoras, el juzgado ha tenido que recurrir a edictos para la citación, dado que la empresa no ha recogido ninguna comunicación judicial. A la vista de la incomparecencia del empresario, las limpiadoras confían en una resolución favorable. Otra cosa es la satisfacción económica. “Esperamos que se reconozca la improcedencia de los despidos y a ver si cobramos”, indica Domínguez, escamada por los impagos de Logiplus. Son siete las personas afectadas por el despido colectivo de las limpiadoras de Alu Ibérica en A Coruña y otras siete en Avilés,14 en total. Los juicios se están tramitando de forma individual y han sido señalados entre este mes y que viene. Sus abogados reclaman la improcedencia de sus salidas y el abono de salarios pendientes. La compañía echó a la calle a las limpiadoras mediante un expediente de regulación de empleo (ERE) que investiga la Inspección de Trabajo, al considerar que las causas económicas (Logiplus alegó que no podía pagar sueldos porque Alu Ibérica no le pagaba facturas) no fueron acreditadas suficientemente en el periodo de consultas. Cuando fueron despedidas, las trabajadoras llevaban ya meses sin cobrar. En el juicio de ayer, los salarios adeudados superaban los 8.000 euros, indemnización aparte. La propia carta de despido que mandó la empresa reconoce este hecho, con el justifica que tampoco puede pagar el finiquito. “La falta de liquidez de la empresa es prácticamente absoluta como lo demuestra la imposibilidad de abonar salarios en los últimos meses y de hacer frente a otras obligaciones”, comunicó Logiplus a las empleadas de la limpieza que había subrogado nueve meses antes. La filial multiservicio de Grupo Riesgo entró como proveedor de servicios en Alu Ibérica en diciembre de 2020. Dos meses antes había cambiado su objeto social para poder realizar compraventa de metales. De este modo Logiplus no solo se ocupó de la desinfección, sino que actuó de intermediario de operaciones con las que supuestamente Riesgo descapitalizó Alu Ibérica.