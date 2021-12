La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha concedido hasta el momento 1.476,8 millones de los 10.000 millones de euros con los que está dotado el fondo de rescate que el Gobierno habilitó hace año y medio para salvar a industriales que son viables de cara al futuro pero que se han visto seriamente afectadas por la crisis del COVID. El Ejecutivo activó el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) en julio de 2020 y desde entonces ha fluido menos de un 15% del dinero disponible. Sobre la mesa de la SEPI hay decenas de peticiones de empresas pendientes de ser resueltas. En estos 18 meses la ayuda financiera ha alcanzado solamente a once compañías consideradas estratégicas para el país, entre ellas, la última, una gallega: la maderera coruñesa Losán (35 millones de euros).

El sector turístico ha recibido la mayor parte de estos fondos, a través de las aerolíneas Air Europa —el rescate más cuantioso— y Plus Ultra —el más polémico—y de los grupos Hotusa, Serhs y Ávoris. Las cinco compañías suman 1.123 millones de euros en préstamos, el 76% del total concedido.

La firma de ingeniería Airtificial y las industrias Rugui Steel (metalurgia), Tubos Reunidos (siderurgia), Duro Felguera (bienes de equipo) y Reinosa Forgings & Castings (piezas forjadas) completan la lista de las once elegidas. Muchas otras tienen su solicitud todavía pendiente. Es el caso de la siderúrgica catalana Celsa Group, con una planta en A Laracha (Celsa Atlantic), que atraviesa graves problemas financieros y que hace ya nueve meses que pidió nada menos que 700 millones de euros, la mayor solicitud de rescate registrada por el Fasee, una cifra que está por encima de la máxima concedida hasta ahora (475 millones). Abengoa, Técnicas Reunidas, Volotea, Air Nostrum, eDreams, Grupo Villar Mir o editorial Vicens Vives son algunas otras de las decenas de compañías que aguardan el veredicto de la SEPI para acceder a estos fondos antiCOVID.

En esa lista de espera también está Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola de la que la coruñesa Sandra Ortega se está desvinculando —ha puesto a la venta su participación, el 30% de la sociedad—. El apoyo financiero de Rosp Corunna (la sociedad de inversiones de la primogénita de Amancio Ortega) a Room Mate ha sido el gran desencadenante del conflicto entre la mujer más rica de España y el que era su gestor, José Leyte, hasta que lo despidió de forma fulminante hace un año. Sarasola necesita ahora otras fuentes de financiación.

Los 18 meses de existencia del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas dejan un balance de once solicitudes aprobadas y 1.476,8 millones de euros concedidos, el 14,77% del dinero disponible. Estas son las empresas rescatadas frente al golpe del COVID. Solo una de ellas es gallega.

- Diciembre de 2021: Grupo Losán, 35 millones. El pasado martes el Consejo de Ministros dio luz verde a la inyección de 35 millones de euros del fondo de rescate de la SEPI a la compañía coruñesa Losán, el segundo mayor grupo maderero de Galicia. Los 1.600 empleos que sostiene el grupo fueron un motivo de peso para apoyar este rescate, junto a la solidez de su modelo de negocio, con una facturación que en el último ejercicio preCOVID (2019) alcanzó los 332 millones de euros. El Gobierno considera que Losán es una empresa estratégica para Galicia, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las tres comunidades en las que opera, y que también lo es para las exportaciones españolas, dado que vende sus tableros de madera a 80 países.

El grupo maderero fundado en Curtis recibirá los 35 millones de euros a través de un préstamo participativo de 21,6 millones de euros y otro ordinario de 13,4 millones. El dinero le dará liquidez para avanzar en gestión y sus inversiones, después de que los efectos de la pandemia mermaran un 60% sus ganancias brutas en el último ejercicio anual.

- Noviembre de 2021: Airtificial, 34 millones. Este mismo mes, la tecnológica madrileña Airtificial ha realizado una ampliación de capital de 21,2 millones para reforzar su financiación. Lo ha hecho gracias a haberse garantizado la ayuda de la SEPI el mes pasado, con 34 millones. Especializada en inteligencia artificial y robótica, Airtificial es la única empresa del sector tecnológico rescatada por la SEPI. El grupo cerró 2020 con pérdidas de 23 millones. Antes del COVID tampoco tenía ganancias —en 2019 registró números rojos por 35 millones—. El Gobierno ha decidido rescatarla por su “relevante carácter estratégico dentro del sector industrial”. Antes de la pandemia tenía unos 800 empleados.

- Noviembre de 2021: Grupo Serhs, 34 millones. El Consejo de Ministros también dio luz verde en noviembre al rescate del grupo catalán Serhs, dedicado a la distribución alimentaria para el sector hostelero y a la gestión de hoteles. El Gobierno tuvo en cuenta el desplome de la facturación del grupo, claramente perjudicado por las restricciones de la pandemia: pasó de casi 270 millones en 2019 a los 147 millones tras la llegada del coronavirus, con lo que su volumen de negocio se redujo casi a la mitad.

- Noviembre de 2021: Reinosa Forgings & Castings, 27 millones. En la misma sesión que se aprobaron los rescates de Serhs y Airtificial, el Consejo de Ministros aprobó también el de firma cántabra Reinosa Forgings & Castings y anunció que la vigencia del fondo de rescate se amplía hasta el 30 de junio del 2022. Forgings & Castings posee de la mayor planta de fundición y forja de España y según valoró el Gobierno es un “suministrador crítico” para la cadena de abastecimiento de actividades industriales a nivel mundial. La fábrica de Reinosa emplea a 528 trabajadores directos.

- Octubre de 2021: Hotusa, 241 millones. El grupo que preside el gallego Amancio López Seijas ha recibido el tercer mayor rescate del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Hotusa, con sede en Barcelona, cuenta con 213 hoteles en 19 países y en 2019 tenía 2.085 empleados en nómina. Su división de servicios turísticos dispone de más de 4.300 hoteles asociados a nivel mundial, con 1.567 en España. La compañía es propietaria de la cadena Eurostars, con cuatro hoteles en A Coruña. A pesar del fuerte golpe del COVID al sector turístico, Hotusa mantiene sus planes de expansión.

- Septiembre de 2021: Rugui Steel, 25 millones. La firma soriana Rugui Steel es la única acerera de Castilla y León. Tiene 300 trabajadores directos, 1.000 indirectos, y según valoró la SEPI para concederle a ayuda está en disposición de convertirse en la primera siderúrgica del mundo neutra en emisiones de carbono. El 40% del empleo del grupo se concentra en su comunidad de origen y también tiene presencia en Navarra y País Vasco.

- Julio de 2021, Tubos Reunidos, 112,8 millones. La acería vasca Tubos Reunidos, levanta cabeza apoyada en los casi 113 millones de euros que la SEPI le concedió en verano. El fabricante de tubos sin soldadura ha trazado un plan hasta 2026 que incluye 60 millones de inversión y el compromiso de no aplicar ningún ERE en esos cinco años a sus 1.291 trabajadores, el 98% con contrato fijo. La empresa solicitó el rescate después de cerrar 2020 con más de cien millones de euros de pérdidas.

- Marzo de 2021: Duro Felguera, 120 millones. La asturiana Duro Felguera ha viso la luz al final del túnel gracias al rescate de la SEPI. Ahogada por una agujero financiero de 85 millones de euros, la firma especializada en prestación de servicios para la industria y fabricación de bienes de equipo empieza a remontar. Este mes ha firmado su primer contrato después de recibir la ayuda. Tiene cerca de 1.200 empleados y cotiza en Bolsa.

- Marzo de 2021: Plus Ultra, 53 millones. El rescate de la aerolínea Plus Ultra ha sido el que más dolores de cabeza ha causado al Gobierno. El Ejecutivo basó su decisión en que se trataba de una empresa “estratégica” porque operaba vuelos dirigidos a migrantes que viven en España o a sus familiares de países Sudamérica que no tienen cubierta esa demanda a precios asequibles. Lo cierto es que Plus Ultra es una aerolínea poco conocida en el España y aunque es española el 47% de su capital está en manos de una empresa venezolana (Snip Aviation) que la oposición ha relacionado con el chavismo. El rescate llegó a estar paralizado por acusaciones de malversación. La Fiscalía ha pedido archivar el caso.

- Marzo de 2021: Ávoris, 320 millones. Ávoris Corporación Empresarial es el resultado de la fusión de la división de viajes del grupo Barceló y la división viajes de Globalia. A ojos del Gobierno, se trata de una compañía turística de “innegable carácter estratégico” y por eso le concedió la pasada primavera un préstamo de 320 millones de euros, con la intención de reforzar su actividad tanto en España como en los mercados internacionales. Ávoris tiene 1.500 agencias de viajes (con las marcas Halcón Viajes, B The Travel Brand, Viajes Ecuador...), aunque su plantilla continúa afectada por un ERTE al menos hasta el 28 de febrero.

- Octubre de 2020: Air Europa, 475 millones. La segunda aerolínea española tras Iberia fue la primera en recibir la inyección económica de la SEPI, la más cuantiosa hasta el momento. El desplome del tráfico aéreo dejó a la compañía aérea del holding Globalia, con sede en Mallorca, en situación crítica. Tanto que los 475 millones de euros que recibió hace ya algo más de un año (a los que se suma un préstamo de 140 millones concedido con el aval de ICO) le han sabido a poco y ya avanza que necesitará más ayudas públicas para lograr sobrevivir. Sobre todo después de que Iberia haya dicho “no” a la fusión en la que ambas firmas llevaban meses trabajando. El Gobierno quiere salvar Air Europa, pero todavía no saber cómo ayudarla a soltar el lastre de los 800 millones de euros de deuda que arrastra.