España cosió definitivamente gran parte de las heridas que, laboralmente, arrastraba de las dos crisis económicas que ha encadenado en la última década. La del covid y la de las burbujas inmobiliaria y financiera. El paro cerró el pasado año a su menor nivel desde el 2008 y el empleo hizo el camino inverso y se situó a su mejor registro desde que los ejecutivos de Lehman Brothers tuvieran que empacar sus cosas en cajas de cartón. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este jueves muestran un mercado laboral español que empieza el 2022 con registros récord, aunque también con una elevada temporalidad, una afectación parcial de ertes y bajas covid y un número de hogares donde todos sus miembros están en paro que supera el millón en todo el país.

El empleo cerró el 2021 con un fuerte empuje que las últimas olas de la pandemia no ha conseguido frenar. La tasa de paro cayó al 13,33% en el último trimestre del año, su cifra más baja desde el 2008; El empleo ganó 153.900 ocupados y acabó el año por encima de la cota de los 20 millones de trabajadores en activo, concretamente en los 20,1 millones, su mayor nivel también desde el 2008. No obstante, la EPA arroja matices que las cifras que mes a mes publican los Ministerios de Trabajo y la Seguridad Social no permiten vislumbrar.

El sector privado

Si el mercado laboral español ha recuperado y superado los niveles de empleo previos al covid se explica, en parte, por el extraordinario esfuerzo realizado desde la Administración, tanto en ayudas como en contrataciones. Pues el cuarto trimestre del 2021 España lo cerró con 4.200 ocupados menos en el sector privado que en el 2019 y 264.300 menos que en el 2008.

Y si bien España ha recuperado los volúmenes de empleo previos al coronavirus pero no así las horas trabajadas. Es decir, hay más ocupados, pero la actividad y horas efectivas de trabajo que estos desempeñan es, en conjunto menor. Sinónimo de que la economía todavía no está a los mismos niveles que antes del virus. Los datos publicados este jueves muestran que las horas efectivas de trabajo están al alza, pero todavía son el 3,8% inferiores al cierre del 2019.