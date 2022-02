Las reclamaciones de pequeños negocios y empresas que tuvieron que cerrar durante el estado de alarma y que piden ahora una indemnización al Estado han llegado en tromba al Consejo de Ministros, pero la gran mayoría serán previsiblemente rechazadas. Para ello, el Ministerio de Hacienda cuenta ya con toda una batería de argumentos, que concluyen que de manera general no puede apreciarse en estos casos los requisitos que exige la ley para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado y tampoco se da la situación de “sacrificio especial” esgrimida por los reclamantes.

Según las fuentes consultadas, las reclamaciones están siendo examinadas por grupos. Todas ellas se refieren a daños ocasionados por el real decreto que declaró el estado de alarma el 14 de marzo de 2020 debido a la pandemia por COVID. Los argumentos de la Abogacía del Estado se apoyan en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional —curiosamente en la sentencia que anuló dicha norma— y en otras resoluciones como fueron las de la Audiencia Nacional que libraron a AENA de responder económicamente por la huelga salvaje de controladores aéreos de 2010, que obligaron a declarar también un estado de alarma.

En síntesis, el Gobierno defiende que no puede apreciarse que exista daño indemnizable ni que el mismo sea ni individualizado ni antijurídico, que son los requisitos que marca la ley para obligar a la Administración a hacer frente al mismo. En consecuencia, no se considera que exista el mencionado sacrificio especial esgrimido por los reclamantes y no puede apreciarse la existencia de responsabilidad del Estado.

Contra las resoluciones del Consejo de Ministros cabe recurso ante el Supremo. De hecho, el alto tribunal espera un alud de reclamaciones y ha solicitado al Ministerio de Justicia un plan de refuerzo que le permita campear el temporal, teniendo en cuenta la situación precaria en la que está, al no poder cubrir vacantes por la situación de bloqueo en la renovación del CGPJ.