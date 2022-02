Unicaja Banco tiene ya muy perfilada la propuesta de renovación parcial de su consejo de administración que será llevada a la próxima junta general de accionistas para su preceptiva ratificación. La intención es que la propuesta pueda estar ya lista y aprobada por parte del consejo para finales de febrero (quizá esta misma semana) o inicios de marzo, lo que permitiría abordar cuanto antes la convocatoria de la junta de accionistas, que debe realizarse con una antelación mínima de un mes y que legalmente tiene que celebrarse, como máximo, a finales de abril.

El proceso de renovación que se acomete se debe a que este año expira el mandato actual, iniciado en 2018, de siete de los quince integrantes del banco (dos independientes, cuatro dominicales y el propio presidente, Manuel Azuaga, todos ellos procedentes de Unicaja Banco antes de que se fusionara con Liberbank en 2021). Las reuniones del consejo han sido numerosas e intensas a lo largo de las últimas semanas, en busca de la mejor composición para la gobernanza del banco y el cumplimiento de los acuerdos recogidos en el protocolo de integración que firmaron Unicaja y Liberbank.

En este sentido, y según ha podido saber este periódico, todo apunta a que el presidente Manuel Azuaga será propuesto para su renovación como consejero con las mismas atribuciones ejecutivas que tenía hasta ahora. Las fuentes consultadas recuerdan además que no es hasta julio de 2023 cuando la presidencia del consejo tendrá que dejar esas funciones ejecutivas, tal y como establece como fecha máxima la hoja de ruta del proceso de fusión.

Movimientos en Unicaja

De entrada, quienes ya no estarán seguro en el nuevo consejo de Unicaja a partir de abril serán los independientes Ana Bolado y Manuel Conthe, otros dos de los siete consejeros que cumplían mandato, y que en estos últimos días han presentado su renuncia. Conthe lo hizo el pasado 15 de febrero, cuando el consejo decidió por mayoría que no iba a proponerlo para otro mandato con la intención de dejar hueco en el consejo a la entrada de un representante de los dueños de la empresa textil malagueña Mayoral, que lo habían solicitado tras alcanzar el 7,6% del accionariado del banco a través de la sociedad Indumenta Pueri. El nombre del consejero que representará a Mayoral en el nuevo consejo se conocerá cuando se publique la convocatoria de la junta, en la que debe adjuntarse el orden del día y la propuesta de renovación.

A la salida de Conthe se sumó ayer la de Ana Bolado, que ha renunciado en desacuerdo con esa decisión del banco de sustituir a un consejero independiente por uno dominical (que son los nombrados a propuesta de los accionistas). Bolado era además presidenta, en el seno del consejo, de la Comisión de Nombramientos, que desempeña un papel clave en la propuesta de renovación que irá a la junta de accionistas.

Ante estas salidas, Unicaja ha tenido que reconfigurar de forma transitoria todas sus comisiones de apoyo. Además, el banco anunció ayer mismo, en una comunicación a la CNMV, que ya ha iniciado el proceso de selección para cubrir la vacante de Bolado con otra consejera independiente. De hecho, según ha podido saber este periódico, ya se manejan perfiles de posible candidatas. En todo caso, su incorporación al consejo se produciría tras la junta, una vez reciba el visto bueno de los accionistas.

Composición del consejo de administración de Unicaja Banco

La renuncia de Conthe y Bolado deja el consejo, aunque sea de manera temporal, con sólo cuatro independientes (Manuel González Cid, María Luisa Arjonilla, Jorge Delclaux y María Garaña) de entre el total de 15 consejeros, y lo sitúa ahora mismo por debajo del porcentaje mínimo del 30% que recomienda Europa a entidades de este tipo. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que eso no será un problema dado que es una situación temporal (hasta que se nombre el relevo de Bolado) y que se debe a «razones sobrevenidas». Además, recordaron que las recomendaciones europeas, aunque deben cumplirse, no tienen rango de ley por lo que no se estaría infringiendo la normativa.

Al margen de estos movimientos, el proceso de renovación parcial del consejo de Unicaja incluya también a los cuatro consejeros dominicales del principal accionista del banco, la Fundación Bancaria Unicaja, que tiene algo más de un 30% del accionariado. La Fundación ya comunicó que renovaba como representantes a Juan Fraile, Petra Mateos-Aparicio, Manuel Muela y Teresa Sáez. La Comisión de Nombramientos del consejo y el propio órgano han dado el visto bueno a estas designaciones, que serán también incorporadas a la propuesta.

El banco reconfigura de forma transitoria sus comisiones

La Comisión de Nombramientos queda ahora presidida por el independiente Manuel González Cid, con María Garaña (independiente) como vocal y Felipe Fernández (secretario) como dominical. La de Auditoría y Cumplimiento Normativo queda compuesta por Jorge Delclaux como presidente (independiente), María Luisa Arjonilla como vocal (independiente) y Manuel Muela Martín-Buitrago como secretario (dominical). La de Riesgos estará compuesta por González Cid (presidente), Delclaux (vocal), Arjonilla (vocal), David Vaamonde (vocal, dominical) y Teresa Sáez (secretaria, dominical). La Comisión de Retribuciones tiene a Garaña de presidenta, con Arjonilla de vocal y Petra Mateos-Aparicio de secretaria (dominical). Por último, la Comisión de Tecnología e Innovación estará formada por Arjonilla (presidenta), Garaña (vocal), Mateos-Aparicio (vocal) y Juan Fraile (secretario, dominical).