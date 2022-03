Teresa Ribera: "El precio de la luz quedará desacoplado del gas en abril"

El Gobierno baraja poner topes al precio mayorista de la electricidad como vía de urgencia para desacoplarlo del gas, disparado por la guerra de Ucrania. Eso se debería traducir en una rebaja de la luz a partir de abril para los consumidores del mercado regulado, cuyo impacto tendrán que asumir las energéticas. Así lo asegura la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que sostiene que el plan de choque que ultima el Gobierno también incluirá medidas fiscales, regulatorias y una ampliación y mejora del bono social eléctrico.

¿Cuál es para el Gobierno la mejor manera de desacoplar el precio del gas de la electricidad?

Estamos analizando distintas cosas y sabemos que hay otros Estados miembros que están proponiendo otras y que la Comisión está estudiándolas todas. Puede ser que pongamos un precio máximo al mercado eléctrico. Puede ser que pongamos un precio máximo al gas natural cuando vaya a hacer ofertas al mercado eléctrico. Y puede ser que saquemos definitivamente el gas del mercado eléctrico y se construya un sistema mucho más complicado en el que cada tecnología se retribuye con arreglo a sus costes y rentabilidad. Se están evaluando las distintas alternativas, pero la verdad es que cuanto más sencilla sea, mejor. En la medida en que tiene que ser algo urgente va a ser algo temporal. Otra cosa es que cuando la Agencia de Reguladores Energéticos europeos (ACER) presente sus recomendaciones en abril probablemente dé lugar a la apertura de un debate sobre cómo hacer evolucionar el mercado eléctrico para los próximos años en Europa. Eso será un debate sosegado, sobre una evolución y una transformación regulatoria en profundidad. Pero ahora lo que necesitamos es actuar ya para poder corregir esta señal de precios tan tremenda que estamos viendo estas últimas semanas.

No nos podemos permitir el lujo de que la industria cierre por una falta de reacción de los reguladores

¿Si no hay acuerdo, el Gobierno intervendrá el mercado sin permiso de Bruselas?

Nuestra apuesta responsable es conseguir que haya un acuerdo unánime por parte de Europa en lo que es competencia de Europa. También es verdad que somos un gobierno que sabe cuáles son los límites de su sociedad y de su economía y si no hay respuesta a tiempo en Europa, tendríamos que plantearnos actuar al margen de Europa.

¿Cuándo?

No nos podemos permitir el lujo de que la industria cierre como consecuencia de una falta de reacción por parte de los reguladores. Necesitamos intervenir muy rápidamente. Y la industria lo que dice, y es cierto, es que no hay manera de conseguir electricidad en el volumen que ellos necesitan si no tiene como referencia fundamental el mercado mayorista. Creo que en la medida en la que el Consejo Europeo (24 y 25 de marzo) respalde esa separación, el desacoplamiento entre el precio del gas y el funcionamiento del mercado eléctrico se verá en abril. La factura de la luz de cada uno depende de nuestros contratos, de nuestras tarifas. Hay muchos de nuestros contratos que no dependen del mercado mayorista. Pero los que dependen del mercado mayorista (PVPC y tarifas libres indexadas) serán más baratos en abril.

¿Quién asumirá el coste?

Serán las eléctricas las que ingresarán menos. Las energéticas. Porque también podemos encontrarnos que en la generación con gas se establezca un tope y, por tanto, producirían menos ingresos para las gasistas.

¿Habrá ayudas directas para los sectores más afectados por la subida del precio de la energía?

Ya hay ayudas directas. El presidente del Gobierno anunció una cobertura del 80% de los peajes de la factura para la industria electrointensiva, es decir, que técnicamente solo pagarán por el consumo eléctrico. Hay que ver si hay otras cosas que puedan ser compatibles y que puedan tener sentido, del mismo modo que con ocasión de la pandemia se plantearon líneas de liquidez o de financiación directa. Pero eso hay que verlo en detalle porque puede haber diferencias de un sector a otro.

"Vamos a ampliar la cobertura del bono social eléctrico. Lo seguirán financiando las compañías"

¿Habrá otras medidas para abaratar los recibos antes de desacoplar el mercado?

Los consumidores domésticos y la industria cuentan ya con una reducción fiscal muy importante. Además, el precio del gas en la tarifa de último recurso, que es la que más frecuentemente encontramos en hogares y pymes, no puede crecer más allá de un 5% por trimestre. Y la industria cuenta con una reducción de aquello que deberían pagar para mantener el sistema eléctrico y la flexibilización en el acceso a los contratos de gas. Además, vamos a facilitar al máximo otras herramientas que nos permitan reducir nuestros consumos con techos solares, ahorro y eficiencia energética. Y junto a esto, dadas las circunstancias que yo calificaría de emergencia energética, necesitamos reforzar nuestra respuesta con un paquete regulatorio y fiscal mucho más amplio, que es el que estamos preparando y que en principio queremos que salga de forma congruente con el Consejo Europeo. Es decir, a finales de marzo.

¿Entre las medidas estará adelantar un año el ajuste de la retribución de las renovables más antiguas (RECORE)?

Estamos trabajando en esa hipótesis y en cuánta cantidad se reduce. Estas centrales tienen garantizada una rentabilidad razonable que se ajusta cada tres años. Estamos hablando de rentabilidades razonables en torno a 60 y 70 euros por megavatio-hora, y el otro día cobraron, por ejemplo, 540 euros por megavatio-hora. Esto no significa que se lo vayan a quedar, pero sí que hay un anticipo inmenso que tiene un coste para el sistema. Por tanto, vamos a cortarlo. Hablamos de más de 1.000 millones largos de euros que se reducirán de los cargos del recibo y que beneficiarán a todos los consumidores.

¿Los beneficiarios del bono social saldrán del mercado eléctrico para tener una tarifa a precio fijo?

Contamos con un sistema que permite que sean las propias compañías del sector eléctrico, las comercializadoras, las que financien el bono social y eso explica por qué está vinculado al contrato. Es una diferencia con respecto al bono térmico que se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. El bono eléctrico se financia esencialmente por las compañías y nuestra intención es ampliar la cobertura del bono social, simplificarla e introducir mejoras. Y creemos que es bueno que la parte eléctrica sea parte de las obligaciones de servicio público de las compañías. La primera premisa es ésta, pero hay otras dimensiones, de políticas sociales directas o de ahorro, en las que hay que hacer un esfuerzo máximo en complicidad con todas las administraciones como la rehabilitación de vivienda o la cobertura a través de los servicios sociales.

"Hacienda está valorando un paquete de alivio fiscal para los consumidores domésticos"

¿Se plantea el Gobierno reducir el IVA del gas?

No es lo mismo la cuestión del IVA en el gas que consume la industria, porque lo paga pero lo repercute, que el de los hogares. En el gas que consumimos en nuestros hogares se puede plantear el debate sobre si se introduce algún alivio fiscal, aunque sea temporal. La ministra de Hacienda está valorando cómo construir un paquete de alivio fiscal para los consumidores domésticos, si hay que dedicarlo a gasolinas, a gas, a electricidad, o a todo un poco.

¿Hay una cifra que nos pueda servir de referencia del objetivo de alivio que persigue el Gobierno?

La eventual prórroga durante todo el año 2022 del paquete actual, sin medidas adicionales, es más o menos 10.000 millones de euros de presupuesto público. Hay que ver de cuántos más recursos podemos disponer y cómo se organizan. Junto a estas medidas inmediatas de alivio fiscal, hay muchas cosas que tienen efecto, no de un día para el otro, pero sí de un mes para otro, en las que tenemos que hacer particular hincapié como la rehabilitación de los edificios o los techos solares, facilitar el despliegue de renovables a gran escala o de proximidad, facilitar el empleo del biometano y biogás. Todo eso forma parte de ese paquete.

"Me gustan los eslóganes del tipo 'Sé solidario con Ucrania, consume menos gas'"

¿Está de acuerdo con la propuesta de Borrell de bajar un grado la calefacción?

Yo creo que sustituir a un proveedor tan importante es muy complicado y pensar que dejar a Rusia en su rincón no va a tener consecuencias no es real. Nuestra responsabilidad es mitigar al máximo esas consecuencias y, sobre todo, estar con los consumidores más vulnerables. A mí me gusta como en algunos países de nuestro entorno se están generando eslóganes del tipo: “Sé solidario con la sociedad ucraniana, consume menos gas”. Y la responsabilidad principal no creo que deba ser de los ciudadanos, pero sí es obvio que los ciudadanos pueden aportar un granito de arena cuando tienen un comportamiento de consumo energético lo más ajustado posible.

¿También deberían hacer un esfuerzo las empresas españolas que siguen comprando gas y petróleo a Rusia?

Completamente. Es verdad que el 8% del gas que consumimos procede de Rusia y alrededor del 7% del petróleo que consumimos procede de Rusia. Estamos muy por debajo de la Unión Europea, pero es obvio que antes o después, ya sea por decisión de la propia compañía o porque se adopten medidas específicas de limitación a la importación de gas y petróleo de Rusia, hay que estar preparados para ese escenario y yo creo que eso las compañías lo saben.

¿Hay una fecha para que España deje de importar gas y petróleo ruso?

Insisto en que el ir unidos en Europa en esto es muy importante. Es decir, probablemente a España le cuesta menos que a Alemania introducir una limitación de esas características y a España le cuesta mucho más que a Alemania el no introducir medidas temporales de desacoplamiento de mercado eléctrico del gas y creo que tenemos que encontrar la fórmula con la que Europa en su conjunto se mantenga unida frente a la situación que nos está ocasionando la invasión de Ucrania.

"Sustituir a un proveedor tan importante es muy complicado y pensar que dejar a Rusia en su rincón no va a tener consecuencias no es real"

¿Habrá financiación europea para el MidCat para poder enviar gas a Europa?

La comisión está analizando y viendo la propuesta. El consumidor de gas español paga por cargos y peajes una cuantía que incluye la infraestructura de 6 plantas de regasificación, su seguridad de suministro. Es el resto de Europa el que pide una vía alternativa para garantizar su suministro y es el resto de Europa el que debe aportar a la construcción de esa infraestructura. Hay otro aspecto y es que tiene poco sentido que nosotros ahora desviemos recursos a construir una infraestructura de transporte que no conecta más allá de los Pirineos con todo el engranaje de gasoductos del centro de Europa. Por tanto tiene que ser una decisión concertada con Francia.