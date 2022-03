Pablo Isla cobrará 23 millones de euros a partir de que a final de mes, y tras 17 años en el grupo textil español, deje su puesto al frente de Inditex para darle el relevo a Óscar García Maceiras como consejero delegado y a Marta Ortega como presidenta. Según ha detallado este miércoles la compañía textil al hacer público su informe anual de retribuciones, el directivo ya cobró durante el año pasado 12,4 millones de euros, más del doble que en el ejercicio anterior.

Junto a su sueldo de 3,25 millones, recibió 4,87 millones como retribución variable a corto plazo y 1,76 millones por la retribución a largo. A eso se suman casi 2,5 millones a través de acciones.

Ahora, una vez se formalice su salida, Isla recibirá 3,25 millones en la primera quincena de abril. Otros 16,49 millones le serán abonados quince días después de la próxima junta de accionistas. A esa cantidad se sumarán otros 3,25 millones correspondientes a otra anualidad de su contrato como indemnización por el fin de la relación contractual.

Pablo Isla deja el grupo con un beneficio anual de 3.243 millones, a tan solo 400 millones de su récord de beneficios, logrado en 2019, antes de la pandemia. Ello fue posible pese a un ejercicio fiscal (cerrado en enero) aún afectado por la pandemia: en el primer trimestre sufrió una reducción de las horas comerciales del 24 %, mientras que en el cuarto trimestre la propagación de la variante ómicron supuso un lastre de 400 millones en ventas.

En caso de no cumplir con su acuerdo de no competencia entre las partes cuando deje el grupo, Isla tendría que abonar dos anualidades, ya que Inditex ha duplicado el requisito impuesto previamente, después de que la comisión de retribuciones llegara a la conclusión de que los términos de su acuerdo, firmado en 2005, estaban "desfasados".

Por ese mismo motivo, ha ampliado también el ámbito de competencia del acuerdo para que abarque también "la comercialización de cualesquiera productos iguales, similares o complementarios a los comercializados por el grupo Inditex a través de canales online y los servicios logísticos".

PABLO ISLA: "NO ME VOY A RETIRAR"

El todavía presidente de Inditex, Pablo Isla, ha asegurado que no se va a retirar tras su salida el próximo 1 de abril de Inditex, aunque no ha concretado sus planes futuro. "No me voy a retirar, evidentemente", ha afirmado Isla, quien ha presentado por última vez en la sede de Arteixo los resultados anuales de la compañía, a pocos días de que el 1 de abril Marta Ortega asuma la presidencia del grupo, en el que Óscar García Maceiras ocupa ya el puesto de consejero delegado desde el pasado mes de noviembre, fecha en la que se anunciaron los cambios en la dirección de la firma.

Junto al consejero delegado, el todavía presidente de Inditex ha afirmado que, hasta el final, sigue centrado en la transición en la cúpula directiva, con su asistencia este miércoles al último consejo de administración de la compañía.

"Han sido meses muy bonitos y muy intensos en los que ha habido mucha compenetración", ha afirmado Pablo Isla.