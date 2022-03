El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, aseguró este miércoles durante la presentación de los resultados de 2021 que pese al contexto de inflación mundial la multinacional gallega mantendrá su política de estabilidad de precios. En concreto, García Maceiras aseguró que se abordarán solo "ajustes selectivos para proteger márgenes", que en España se traducirá en un alza del entorno del 2% medio de los precios de las prendas este año. García Maceiras reconoció que "habrá que ver la evolución de los costes para determinar si las previsiones de alzas de precios tienen que revisarse".

El final de la etapa de Pablo Isla al frente de Inditex abre un periodo de cierta incertidumbre estratégica que el consejero delegado que pasa a comandar el control quiso minimizar. Casi finalizada la reorientación de las tiendas, confirmada la apuesta estratégica por la sostenibilidad y afianzado el modelo tecnológico, la nueva dirección del consejero delegado y la nueva presidenta, Marta Ortega, hija del fundador (Amancio), deben aportar nuevas ideas para ese crecimiento potencial que aseguran existe. Isla destacó el los 15 años de experiencia de la nueva presidenta, pero nadie ha detallado todavía que papel ejecutivo puede llegar a tomar en el nuevo rumbo. El margen bruto del 57% alcanzado en 2021, el más alto en seis años, es un indicador destacable de ese objetivo que prioriza la rentabilidad por encima de cualquier otro factor. Quizá el futuro vaya a deparar un cierto reposicionamiento comercial, ampliación de gama de precios, o una reinvención de la producción (con más fábricas en cercanía). En ello trabaja la dirección de Inditex.

La guerra de Ucrania ha incorporado nuevos elementos de freno al crecimiento, pero la incertidumbre internacional puede tener una afectación mayor en términos de logística y transporte internacional difícil de predecir más allá del peso de Rusia y Ucrania en las cuentas. Quizá una de las consecuencias sea el incremento del inventario o prendas almacenadas, que en el fondo es la progresiva transgresión del modelo 'fast fashion' del que Inditex hace tiempo que reniega. Maceiras reiteró que los rasgos fundamentales de la empresa "no van a cambiar", basándose en ser una empresa global, digital (de venta integrada 'on line' - 'off line') y sostenible.

Las inversiones pueden ser también uno de los capítulos de esa reinvención de la nueva etapa que abre García Maceiras. Menos expansión en tiendas físicas reduce el flujo de capital en esa dirección. La rentabilidad debe mover las decisiones. Otro factor a cuidar es la evolución del precio de las acciones. Es en ese campo en el que existe una gran margen de mejora. Pero será difícil encontrar algo que contente a inversores que encuentran en otros sectores crecimientos potenciales superiores. Isla consideró en la presentación de resultados que Inditex ofrece una política "predecible". Quizá en la Inditex de Marta Ortega esa política deberá ser más amable y menos predecible, como una manera de mimar un valor que está todavía casi un 70% por debajo de sus máximos. Maceiras añadió que la política retributiva del accionista será "creciente" y con dividendos extraordinarios.

La innovación llega de la mano a corto plazo de la mejora de la exposición de sus productos en la web, con imágenes en 360 grados y 3d, sin renegar de las posibilidades teóricas del metaverso. "El ADN ´de Inditex no va a cambiar", aseguró Maceiras. Pero el contexto obliga y los cambios se esperan.