El Gobierno se compromete a bajar luz, gasolina y gas el 29 de marzo sin concretar cómo lo hará

El Gobierno se ha comprometido a “bajar la gasolina, la luz y el gas” el próximo día 29 y a hacerlo “de la mano de los socios europeos” y también, espera, de los grupos parlamentarios. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, que se reunió ayer con PP, Ciudadanos y PNV, ha insistido en esa voluntad, pero no ha dado ninguna pista de qué fórmula utilizarán para conseguir reducir los precios. Tampoco Pedro Sánchez ha querido hacerlo en una rueda de prensa con el primer ministro croata.

Según Bolaños, en estos momentos se están analizando “distintas alternativas” (“ayudas fiscales, ayudas del Estado o poner tope a los precios de la energía para que pueda bajar”) y hay que esperar a ver qué decisiones se toman en el seno de la Unión Europea, en la cumbre de los días 24 y 25 de este mes, para rematar un plan nacional para responder al impacto económico y social de la guerra en Ucrania.

En ese cónclave de los 27 socios, el Gobierno espera que haya un compromiso para modificar el actual sistema de fijación de precios, que obliga a pagar las diferentes fuentes de energía igual que la más cara (en este caso, el gas ruso). Esa petición española se planteó ya oficialmente en julio, cuando la luz empezó a subir en el país de manera mucho más abultada que en el resto de la Unión, pero cayó en saco roto. Ahora, con la invasión lanzada por Vladimir Putin, el impacto en los precios ha sido mayor en Francia y Alemania y la Moncloa es optimista.

Sánchez argumentó que se pueden “bajar impuestos” y “aumentar las ayudas”, pero si no se actúa “sobre el origen”, un “mercado energético disfuncional”, no servirá de nada, informa Juanma Romero. Preguntado si podrá vencer las reticencias alemanas a su propuesta, Sánchez respondió que hay que esperar a la reunión que mantenga con el canciller, Olaf Scholz, el viernes en Berlín. En los últimos días, Holanda y Bélgica han bajado los impuestos a la gasolina y el gasoil. Según fuentes del Ejecutivo comunitario, el Gobierno español no necesita la autorización previa de la Comisión Europea para aplicar una rebaja, informa Silvia Martínez.