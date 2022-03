De la cosecha de las mentes más brillantes han aflorado historias increíbles. Conflictos, plagas o invasiones, arrasando rutinas y vaciando calles. Relatos fantásticos que han quedado ahora para el anecdotario tras una pandemia mundial, seis oleadas, millones de muertos y una guerra en los pulmones de Europa. Todo, en escasos 24 meses. La eclosión del COVID forzó, en la primavera del 2020, un apagón controlado de la actividad económica global para contener la propagación del virus, con la única continuidad de aquellos sectores considerados como esenciales. La invasión de Ucrania, primero, y el paro decretado en el transporte de carretera, después, arrastra hoy la economía gallega a un cerrojazo que no entiende de servicios básicos o industrias clave. Un castillo de naipes, yendo al suelo: pesca, lácteo, metalurgia, granito, manufactura alimentaria para consumo humano y animal, forestal, gran distribución... La persistencia de todos los factores que aderezan esta crisis ha llevado ya al cierre provisional a decenas de fábricas en toda la comunidad; muchas de las que mantienen la producción cuentan los días que les queda de stock, tanto de materias primas como de insumos. “

E Construcción. El torniquete que existe en la logística por carretera tiene una afectación desigual en función de los sectores, y según sea su dependencia de suministros diarios o capacidad de estocaje. La construcción no utiliza materiales perecederos, pero sí utiliza un flujo constante de insumos como hormigón, arena o maderas. “Las empresas se verán abocadas a parar a partir de este viernes por falta de suministros”, constata el presidente de la Federación Gallega de la Construcción (Fegacons), Diego Vázquez Reino.

E Metal. El sector padece por partida doble la tormenta perfecta por el tijeretazo a las importaciones desde Rusia —sobre todo acero y paladio— y las dificultades para dar salida a su producción ahora en pleno paro de los transportistas. “Empezamos a tener problemas serios para cumplir en aeronáutica y automoción, entre otros sectores —advirtió ayer Enrique Mallón— y eso conlleva sanciones”. El secretario general de Asime pidió utilizar parte de los fondos de los Next Generation para apoyar la producción en suelo gallego y en toda Europa de materias primas básicas.

E Alimentación y bebidas. El grueso de la actividad transformadora en las empresas de alimentación depende ahora mismo del stock, aunque la falta de suministro de envases y la imposibilidad de sacar producción ya ha provocado el cese temporal de compañías de pequeño y mediano tamaño. La Asociación Galega de Empresas de Envasado de Auga Mineral Natural (Agamin), donde se integra Cabreiroá y el resto de las marcas de la comunidad (Aguas de Cospeito, Aguas de Sousas, Fontecelta, Agua Sana y Xanxinés) se sumó ayer a la denuncia pública por “la gravedad de la situación”. El sector “podría parar la producción ante la imposibilidad de dar salida a los productos”, advierte el gerente, Benigno Amor, con los correspondientes problemas de desabastecimiento. La capacidad de producción “está seriamente afectada”, de ahí que las envasadoras de agua, con 250 trabajadores y más de 300 puestos indirectos, no descarten “iniciar expedientes de regulación temporal de empleo”.

E Supermecados. “Estamos en una situación muy, muy límite”, coinciden la mayoría de cadenas de distribución alimentaria en Galicia, abocadas a hacer equilibrios una jornada más por la paralización de los camiones desde la pasada madrugada. En un comunicado conjunto, las asociaciones empresariales de la cadena de valor del gran consumo (Aces, Aecoc, Anged, Asedas y Fiab), solicitaron en las últimas horas al Gobierno “su colaboración urgente para poder garantizar el buen funcionamiento de la cadena de suministro, ante el recrudecimiento de las acciones destinadas a impedir que el transporte de mercancías por carretera pueda ofrecer sus servicios a las empresas del sector y al conjunto de la sociedad”. Rechazan “los actos vandálicos” registrados “en algunos puntos” y hacen un llamamiento “a la responsabilidad de los convocantes” del paro para “evitar hacer pagar a los ciudadanos los problemas que la sociedad en su conjunto ya está sufriendo y que son consecuencia del actual contexto inflacionista y el complejo escenario internacional”. Las cinco asociaciones trasladan “su firme compromiso” con el abastecimiento de productos esenciales. Lidl ya avisa con carteles a las puertas de carencia de mercancía por culpa del paro.

E Comercio. Las pequeñas y medianas tiendas alertan del impacto en las ventas y “la fidelidad de sus clientes” por el paro de parte de los transportistas. La Federación Galega de Comercio se suma a la solicitud de “medidas urgentes” para “garantizar” la normalidad y frenar “consecuencias nefastas” , tras “dos años muy complicados ya” por los cierres en el arranque de la pandemia, la merma del consumo de los hogares y los sobrecostes de materias primas y energía.

E Granito. “No recibo bloques y no puedo sacar contenedores. Nosotros hemos parado”. Habla el primer ejecutivo de una de las principales graniteras de España, que había mantenido la producción pese a la escalada de precios de la energía. La falta de materias primas y de logística ha logrado lo que los efectos de la guerra de Putin no habían conseguido. “No tengo madera para hacer caballetes, como si no tuviéramos ya suficientes problemas”. El suyo no es un caso aislado, como apunta el gerente del Clúster del Granito, José Ángel Lorenzo. “Vamos a un paro inmediato de operaciones. La logística ha desaparecido, las empresas están estranguladas”. Si bien la invasión de Ucrania provocó un efecto expansivo en los costes, la incapacidad de operar derivada de los paros en el transporte “hace que esto sea peor. Las empresas no pueden acumular stock, generando coste interno. No queda otra que parar y tomar medidas extraordinarias”, como eventuales suspensiones de contratos.

E Madera. La actividad de explotación forestal quedará paralizada a partir del lunes, si antes no se alcanza un acuerdo con las plataformas que han convocado los paros y movilizado los piquetes. “La mayoría de los aserraderos harán lo mismo”, añade el presidente del Clúster da Madeira, José Manuel Iglesias. “No se pueden mover las máquinas del monte, no hay góndolas, no nos suministran el gasoil. Solo podemos parar”. No tienen, además, perspectiva de reactivación. “Llevamos la semana sin poder sacar pedidos, y la previsión es que el próximo lunes tampoco lo hagan”, comparte otro empresario del sector. “Es decir, dos semanas sin facturar, que en el escenario actual de problemas de suministro e incremento de precio complica todo mucho más”. El sector arremete contra la “impunidad” de algunos piquetes. “Nos han parado máquinas forestales y, que sepa, esas no son de transporte por carretera”.

E Calvo para. La segunda mayor conservera de Galicia, Calvo, ya ha anunciado medidas drásticas. Paralizará su producción a partir del lunes, como constaron desde la patronal Anfaco-Cecopesca. Son 600 puestos de trabajo los que quedarán en suspenso en la provincia de A Coruña. La conserva se ha visto estrangulada además por la falta de aceite de girasol, importando principalmente desde Ucrania, razón por la que buena parte del sector ha pasado a trabajar con aceite de oliva.

Después del peregrinaje por una decena de números de teléfono, un transportista de Valencia facilita a este periódico el contacto del portavoz en Galicia de la Plataforma de defensa del sector de transporte de mercancías por carretera, convocante del paro indefinido que tiene en vilo ya a prácticamente toda la economía gallega. Se llama Juan Gómez. No quiere fotografías. Atiende desde el puerto de A Coruña, punto caliente de la protesta en la comunidad. “Pues sí, posiblemente Galicia sea una de las zonas de mayor seguimiento, aunque yo hablo con otras partes de España y en general en todas llega al 80% o el 90%”, asegura.

El miércoles apalabraron un acuerdo con los piensos para la circulación de cereal, ¿no?

Dimos cancha abierta para que vengan a buscar lo que necesiten y no haya ningún problema de abastecimiento para los animales.

¿Se refiere a los puertos?

Sí, para que puedan fabricar los piensos.

¿Van a garantizar que así sea?

Sí, sí, sí. Mientras haya mercancías en los puertos, sí. En A Coruña hay siete barcos esperando. Pero, claro, no hay almacenamiento, se acaba el material y ya veremos lo que pasa.

¿Y la distribución desde las fábricas a las granjas también está asegurada?

Lo hacen con las mismas cisternas que vienen aquí al puerto. Por eso no las paramos, porque son las que realmente reparten a las granjas.

¿Y ustedes no tienen responsabilidad en que falte carne?

No. Nosotros estamos esperando a que nos reciba la administración. En el momento en el que negociemos lo que necesitamos, esto se pone a andar. Dicen que somos una minoría, pero está claro que no.

¿Qué es exactamente lo que piden? Sus reivindicaciones van más allá del precio del gasóleo e incluso hablan de “mafia” para referirse al sector.

No queremos nada con el combustible. Si tiene que valer 2 euros, pues que paguen el precio del kilómetro. Yo no soy nadie para decir que hay que poner el gasóleo a 1 euro. Tenemos que cobrar por los gastos que tenemos. La ley dice que no puedes trabajar por debajo de costes y nosotros trabajamos a pérdidas. Queremos que se cumpla.

Entonces, si hay una bajada de precio del gasóleo y les llaman a negociar, ¿a ustedes no les serviría?

Estamos dispuestos a sentarnos en el momento que nos llamen, como cualquier otro sindicato, asociación u organización representativa del sector.

¿Y hasta cuándo seguirán con la huelga?

Lo que quiera el Ministerio. Si tenemos que esperar 15 días más, esperaremos. La gente no quiere coger un camión y tener que coger 3.000 euros de su cuenta para llegar a fin de mes.

“Si hay que aguantar 15 días más, seguiremos adelante”