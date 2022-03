COMERCIO: Debacle mayor que la pandemia

La guerra ha impactado al comercio español, desde los pequeños autónomos a uno de los principales grupos empresariales, Inditex, que suspendió actividades en Ucrania al inicio de la invasión y en Rusia, donde posee 502 tiendas. El consejero delegado del grupo, Óscar García Maceiras, prefiere no “conjeturar” acerca del impacto que tendrá la guerra en su negocio, pero sí desvela que Rusia suponía el 8,5% del resultado neto de explotación de Inditex. El presidente ejecutivo de saliente del grupo, Pablo Isla, señala que, del crecimiento del 33% de las ventas entre el 1 de febrero y el 13 de marzo de este año, en comparación con 2021, “cinco puntos venían de Rusia”.

Ya dentro del mercado nacional, la guerra afectará a los consumidores, según explican desde la cadena de supermercados Vegalsa-Eroski, que suma más de 260 tiendas. Aunque “en el corto plazo” no prevén faltas de productos, fuentes de la compañía indican que afectará a sus proveedores y “puede causarnos algún problema indirecto”. Aunque las mismas fuentes indican que hacer acopio de productos de alimentación es “absolutamente innecesario y desproporcionado”, ya se están viendo las “subidas de costos” y pasarán “unos meses” antes de que vuelvan a la normalidad.

Si la guerra ha golpeado a las grandes empresas, no ha dejado en mejor situación a los pequeños comerciantes, ya afectados por la pandemia y la inflación. El presidente de la Federación Gallega de Comercio, José María Seijas, no recuerda una crisis “tan larga”, y cree que si Putin “no cede, lo vamos a pasar aún peor”.

El conflicto, según explica, hace subir el precio de los productos de primera necesidad y deja al público sin dinero para comprar los demás, y, lo que es peor, sin ganas de hacerlo. “La gente está preocupada, y no hay duda de que cuando no hay alegría, la gente no sale, no disfruta… Todo esto repercute» explica. Muchos comerciantes “tendrán que apretarse el cinturón, y en algunos casos, igual hay que cerrar”.

Lo mismo se percibe en A Coruña, una ciudad centrada en los servicios y en la que el comercio de proximidad tiene una gran relevancia. El presidente de la Federación Unión de Comercio Coruñesa, José Luis Boado, señala que los consumidores tienen la perspectiva de que esto “va a ir a peor, y hacen una reserva de gasto”. El comercio sufre porque la mayoría de los propietarios tienen unos márgenes “muy estrechos”.

Prevé que haya una bajada de aprovisionamiento para la próxima temporada, cuando los comerciantes dejen de comprar productos que no creen con poder colocar.

El presidente de los comerciantes del Distrito Mallos, un populoso barrio coruñés, José Salgado, tiene 83 años, y afirma: “Nunca he visto una crisis que fuera tan grave, está siendo un palo muy fuerte para el comercio”. Cree que hay un “miedo un poco patológico”. En términos parecidos se expresa Isabel Porto, franquiciada de Yves Rocher en la céntrica calle Real de A Coruña: “Es mucho peor esto que la pandemia. Con ella, la gente se metió en casa, pero no había esta subida de precios. Salíamos y empezó la guerra, que ha sido ya lo peor”. “El dinero es muy miedoso -señala- y la gente ve la televisión todo el día y mete miedo”.