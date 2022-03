PESCA Y CONSERVA : Amarre por un ‘SOS’ y sin materias primas

El puerto de Vigo ha sufrido reiteradas metamorfosis. Antes de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea, en la dársena gallega operaba la afamada flota de los 300. Era el ejército pesquero que operaba en aguas del caladero de Gran Sol, en lo que serían después dominios jurisdiccionales de Irlanda y Reino Unido, faenando merluza o rape. Hoy quedan menos de una veintena de unidades de aquel músculo de pesca extractiva. Y, la mayoría, descargan en puertos como Castletownbere o Killybegs, y envían su mercancía por camión. El trayecto por mar quita cuatro o cinco días de pesca, y sale rentable pagar el transporte. Por eso, a excepción de la relativa atonía de los lunes -la flota de proximidad no opera en fin de semana-, la plataforma logística del puerto tiene una actividad taquicárdica de martes a viernes, aunque no haya barcos descargando.

La escalada inflacionista en plena guerra ha roto esa efervescencia. El litro de gasóleo pesquero cerró 2021 con un precio medio de 0,44 euros y terminó esta semana por encima de los 1,15. No es sostenible, principalmente para los barcos de arrastre. La flota de cerco -unas 350 embarcaciones por toda Galicia- ha dejado de operar, y le seguirán congeladores y atuneros. “En cuanto rematemos esta marea no vamos a repostar, vamos a esperar a que esto mejore un poco”, constata un armador con flota en el Atlántico Suroriental. El riesgo de parálisis amenaza la actividad de más de 300 buques, solo en Galicia.

Es una reacción en cadena. Los barcos que sí han optado por seguir pescando -no existe unidad sectorial- se han topado de bruces con los paros del transporte. En medio de un conflicto así, los seguros no cubren las eventuales pérdidas de mercancía, con lo que las empresas pequeñas de logística no quieren arriesgarse a salir a la carretera. “A mí no me gustaría que me mandaran a casa, estamos pescando, pero entiendo a la empresa. Acabamos de gastar 30.000 euros en combustible, el doble que hace dos meses y medio, y la última vez facturamos casi 70.000”. Con estas cifras, que menciona el jefe de máquinas de un barco de 36 metros de Gran Sol, ya no hay rentabilidad para la armadora. Si pierde la mercancía por no poder entregarla, números rojos.

El parte de daños se extiende a la conserva, que factura en España -principalmente en la comunidad gallega- más de 3.000 millones de euros al año. De las 100.000 toneladas de aceite de girasol importadas para la industria alimentaria con base de proteína marina, el pescado y marisco enlatados consumen hasta el 60%.

Casi todo viene de Ucrania. “No tenemos alternativas”, lamenta el secretario general de la patronal Anfaco-Cecopesca, Juan Vieites. Las empresas cuentan con esta materia prima para un par de semanas, sin contar con la próxima escasez de especies pelágicas (sardina, caballa, anchoa) si la paralización de actividad en la flota se mantiene durante mucho tiempo. “Si los paros en el transporte no se frenan, agotaremos stock este fin de semana y tendremos un problema muy serio”, abunda el director general de una de las principales frigoríficas del arco atlántico español.

La solución inmediata no existe; la paliativa, para la industria, pasa por anular de forma transitoria parte de la recaudación fiscal de los hidrocarburos, o por subvenciones. El panorama es inaudito. “Una ruina”, dice el presidente de Iberport, Manuel González, que cifra las pérdidas de empresas como la suya en 20.000 euros diarios.