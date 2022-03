TURISMO: Frenazo en las reservas

Iba todo tan bien, había un “flujo de reservas tan animado”... Y entonces Vladimir Putin invadió Ucrania. La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de las Pitiüses, Ana Gordillo, habla del periodo prebélico como de una arcadia: la incertidumbre de la pandemia se disipaba y todo hacía presagiar una temporada “de recuperación”. Esa esperanza se desvaneció desde que los tanques, los misiles y los Su-25 empezaron a destruir Kiev y Jarkov. Ahora, las reservas "se han ralentizado. Los turistas prefieren ver cómo evoluciona la guerra antes que comprar”.

José Antonio Roselló, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), coincide con esta percepción y destaca “el componente emocional de la crisis”. “Las imágenes de misiles cayendo sobre barrios residenciales frenan el ritmo de las reservas”, porque “la gente está desconcertada, no sabe qué pasará”.

José María Ramón, CEO del motor de reservas Neobookings, aporta datos e indica que las reservas de británicos (principal mercado de Ibiza), caen en lo que va de marzo un 33% respecto al mismo mes de 2021. En el caso de Mallorca, donde se prevé que en abril esté abierta el 84% de la planta hotelera, preocupan las reservas de los mercados emisores del norte de Europa, los más afectados por su cercanía al conflicto: Finlandia, Suecia y Polonia.

Canarias, en cambio, vive pendiente de los alemanes y teme que la economía de la locomotora europea sufra por su dependencia del gas ruso. El turismo tiene un peso del 40% del archipiélago y el Gobierno canario ya ha constatado un frenazo en las reservas, aunque la conectividad aérea está de momento garantizada. Las aerolíneas tienen programadas para la próxima temporada de verano hasta un 8,3% más de plazas para volar al archipiélago que en 2019, es decir, que en el último año prepandemia. Está por ver, aun así, en qué medida las compañías mantienen su oferta de asientos ante la carestía del queroseno, que no se libra del extraordinario encarecimiento de los hidrocarburos, y ante un contexto económico menos favorable.

Alicia Reina, presidenta Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), alerta de que subirán los precios por la inflación: “Se va a agudizar -señala-. Ese incremento (en mercaderías, en salarios, en combustible, en energía…) se trasladará al sector vacacional, y este al cliente, de manera que el turista que en estas circunstancias va a poder venir a las islas esta temporada será de poder adquisitivo alto”.

La inquietud no es exclusiva de las islas. Un botón de muestra es Girona, donde se calcula que las cifras de ocupación de antes del COVID no se lograrán hasta el 2023 o 2024 a pesar de que esperan una temporada correcta y de que se confía en el turista nacional. Antoni Escudero, presidente de la Federación de Hostelería de las comarcas gerundenses, afirma que es “difícil planificar nada a largo plazo, ya no se trata de si perdemos o no el turista ruso, sino que se respira mucha incertidumbre e inseguridad en general”. Otros efectos colaterales alarman al sector, como por ejemplo la subida de los precios de los carburantes. El presidente de la Asociación de campings de las comarcas de Girona, Miquel Gotanegra, se muestra especialmente preocupado por este aspecto, puesto que puede ser una de las causas de la bajada de turistas centroeuropeos. Si esto sigue así, mucha gente se replanteará las vacaciones.