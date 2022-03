La novena jornada de huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera se ha saldado con una nueva manifestación en A Coruña para protestar por el encarecimiento de los combustibles. Pese a la ayuda de 500 millones de euros para compensar el alza del precio anunciada este lunes por el Gobierno, el sector mantiene los paros y las acciones reivindicativas. Esta mañana, más de 200 transportistas han recorrido el centro de la ciudad, desde la Casa del Mar hasta la Delegación del Gobierno, para exigir una reunión con el delegado. Una manifestación que llega solo 24 horas después de que más de 200 camiones recorrieran ayer parte del área metropolitana coruñesa y de la ciudad, en una caravana desde el centro de transportes de Ledoño, en Culleredo, que entró hasta el puerto coruñés.

Los polígonos industriales de A Coruña notan los efectos desde el inicio de la huelga. Muchas de las fábricas se vieron obligadas a agotar los materiales que tenían almacenados para poder hacer frente a la demanda de sus clientes y poder darles servicio. Durante la jornada de este lunes se vivió también una imagen icónica, la de un convoy de una veintena de camiones sin rotular que entraban en la fábrica de Estrella Galicia escoltados por la Policía Nacional llegados desde Zamora —en el operativo participó también la Guardia Civil—.

También permanece amarrada la mayor parte de la flota en A Coruña. Se espera que en un par de días pueda haber descarga de flota de altura, si bien continúa el "conflicto" para poder mover esa mercancía al estar "enquistado" el paro del transporte. El presidente de la lonja, Juan Carlos Corrás, explica a este diario que, en una semana como la anterior, la facturación de la entidad ascendería a 1,5 millones o incluso, dos millones de euros, sin embargo, el paro de los transportistas hizo que los ingresos no superasen los 300.000 euros. Normalmente, entran al día en la lonja entre 40 y 50 toneladas de pescado, en las últimas horas, tan solo diez. Tras tener que mandar pescado fresco a fábricas para elaborar harinas y piensos la semana pasada, la negociación con los transportistas derivó en que permitiesen la salida de la lonja de los productos perecederos, de modo que tanto las diez toneladas que entraron para subastar como la gran mayoría de las treinta que permanecían en cámaras desde la semana pasada, han llegado a destino.

Ferroatlántica paraliza su actividad en Arteixo

Ferroatlántica se ha visto obligada a paralizar su actividad este martes en su fábrica de Sabón, en el municipio coruñés de Arteixo, por la falta de materias primas a raíz del paro del transporte. El presidente del comité de empresa de la planta de Sabón, Armando Platas, ha señalado que uno de los tres hornos se ha tenido que parar en la mañana de este martes, mientras que ocurrirá lo mismo con los otros dos a lo largo de la tarde. Según explica, esta situación se debe a que no ha podido llegar materia prima, "fundamentalmente astilla", para el funcionamiento de la factoría. Se desconoce cuánto puede durar esta parada, pues seguirá "hasta que se tenga transporte, pero con la huelga no se sabe". "Se intentó que se escoltase algún camión hasta aquí, pero aún no se consiguió porque hay mucha demanda", explica.

Ferroglobe, productor de silicio metal y ferroaleaciones participado en un 54% por el Grupo Villar Mir, anunció el 10 de marzo que apagaba los hornos de sus tres fábricas de Ferroatlántica en España, las de Arteixo (Galicia), Boo de Guarnizo (Cantabria) y Monzón (Huesca), debido al alto precio de la energía en España.

La actividad se paralizó en un principio para dos días, dependiendo de las medidas que aprobara el Gobierno para paliar el impacto del precio de la energía en toda la industria electrointensiva del país. La aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) no se puso sobre la mesa, pero los agentes sociales aseguraron que el precio al que la electricidad había llegado hacía "totalmente insostenible" continuar con la actividad.

La guerra en Ucrania ha agravado la situación, si bien se trata de un problema que la industria lleva años arrastrando debido al alto precio de la electricidad en España. De hecho, Ferroglobe y sus fábricas de Ferroatlántica ya tuvieron que aplicar en enero ciertas medidas de ajuste para adaptar la actividad a las horas más baratas o el cierre de determinados hornos.