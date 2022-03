El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo avanzó un día antes: “Nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo”. Y la pasada medianoche todavía no lo había. Tras más de diez horas de reunión, al cierre de esta edición, Gobierno y transportistas seguían sin un pacto para encontrar una solución al alza de los precios de los carburantes que sirviera, además, para desactivar la huelga de los transportistas que suma más de diez días en activo.

La jornada maratoniana empezó a las 11.30 horas y en la mesa se sentaron los representantes del departamento de mercancías y del de viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), que representa al 85% del sector, con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, así como con la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero ni rastro de la Plataforma por la Defensa del Transporte —sin representación en el Comité y por tanto sin presencia en la reunión de ayer—, convocante de los paros que prevé, además, celebrar una gran manifestación hoy en Madrid.

A priori, el objetivo no parecía complicado. El pasado lunes, el Gobierno se comprometió a subvencionar con 500 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado parte del carburante para el sector. Y la reunión de ayer, que en un principio estaba previsto que se celebrase mañana pero se tuvo que adelantar por la insistencia de los transportistas, pretendía concretar una cifra de bonificación del gasóleo profesional.

Adiós al pacto rápido

Sin embargo, al final se ha enconado. A media mañana las informaciones que salían a cuentagotas de la reunión alejaban la posibilidad de un pacto rápido. La Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic), una de las 12 organizaciones del CNTC, habría propuesto al Ejecutivo aumentar los 500 millones de euros comprometidos por el Ejecutivo hasta los 1.000 millones, según informó Europa Press. Y tampoco había una cifra concreta para la subvención, que mientras algunas fuentes cifraban en que podría estar en unos 20 céntimos por litro, desde el sector había quien apuntaba a unos 25 o 30 céntimos.

Por otra parte, la ministra Raquel Sánchez anunció el lunes que parte de esa bonificación vendría por parte de las petroleras, pese a que estas afirmaron al día siguiente desconocer que tuvieran que sufragar dicha rebaja. Sin embargo, a media tarde de ayer, mientras proseguía la reunión en el Ministerio de Transportes, Repsol anunció una ampliación del descuento que la compañía realiza a los transportistas.

En concreto, la petrolera ofrecía una rebaja adicional de 10 céntimos por litro en combustible para los transportistas que pagan con la tarjeta Solred, desde este sábado y hasta el 30 de junio en sus más de 3.300 estaciones de servicio en España.

La petrolera que dirige Josu Jon Imaz se adelanta, así, a otras marcas y aleja la posibilidad de que el sector en su conjunto forme parte de esa futura bonificación que se realice. A preguntas de este medio, Cepsa ha preferido no realizar ningún comentario sobre su participación.

Sin embargo, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se reunió con las petroleras el martes, pidió ayer a las empresas a su llegada a la reunión ministerial de la Agencia Internacional de la Energía que se celebró en París que hagan un esfuerzo para reducir “su margen”. “En una situación tan complicada, no debe haber un esfuerzo solo por parte del consumidor, sino también por parte de las empresas. Yo creo que lo entienden y tienen margen para hacerlo”, afirmó Ribera.

Manifestación hoy

Con todo, los paros se mantienen, incluida la manifestación de la asociación convocante, la Plataforma por la Defensa del Transporte, que se celebrará hoy en Madrid, enfrente del Ministerio de Transportes para que el Gobierno “visualice a las miles de familias” que representa este colectivo.

El presidente de la plataforma, Manuel Hernández, insistió durante toda la jornada que los paros persistirán con o sin acuerdo con el Gobierno. “Hasta que yo no me siente con la señora ministra, no se desconvoca el paro”, aseguró Hernández, en declaraciones a la agencia Efe. Además de la Plataforma, ayer mismo se sumaron a la huelga de transportistas el sector de auxilio en carretera (grúas), además de las federaciones que agrupan a los autónomos Fenadismer, Fetransa y Feintra que se sumaron a los paros a principios de esta semana.

Trabajo estudia encarecer el despido por la crisis energética

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sopesa recuperar el mecanismo del “prohibido despedir” ante la actual crisis energética y limitar las bajadas unilaterales de salarios en las empresas. “Estamos estudiando un bloque de medidas laborales que ya hemos practicado en la crisis anterior», declaró ayer la ministra de Trabajo en los pasillos del Congreso. El Ejecutivo prevé aprobar en el Consejo de Ministros del 29 de marzo un plan de políticas contra las secuelas de la guerra de Ucrania y entre las mismas destacan varias cartas que ya utilizó al inicio de la pandemia. El 27 de marzo de 2020, siguiendo la estela de países como Italia, el Consejo de Ministros aprobó una medida transitoria que prohibía a las empresas invocar un despido objetivo por causas derivadas del COVID-19. Es decir, una empresa no podía cesar a un trabajador aduciendo que se había visto obligada a cerrar por una decisión sanitaria o porque le había caído la facturación debido a la pandemia. El Gobierno marcó a las empresas el camino de los ERTE por COVID, aunque no todas las firmas optaron por esa vía. En esta ocasión, al margen de las nuevas limitaciones de carácter temporal que pueda armar el Ejecutivo, los ERTE pactados en la reforma laboral ya están en vigor y el fondo para costear el Mecanismo Red ya fue constituido el 15 de marzo. “No es el momento de despedir ni es el momento de bajar salarios”, afirmó Yolanda Díaz.