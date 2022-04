Las gasolineras de bajo coste amenazan con abrir una batalla legal contra el Gobierno para reclamar indemnizaciones millonarias por las dificultades que se están encontrando para aplicar los descuentos de 20 céntimos por litro de combustible a todos los clientes aprobados por el Ejecutivo y ante la posibilidad de que muchas estaciones de servicio no puedan recuperar el dinero adelantado por las dudas sobre cómo realizar las rebajas.

La Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), que agrupa a cadenas como Ballenoil, Petroprix o Plenoil, alerta de la “asfixia económica de muchas pequeñas y medianas empresas” por tener que adelantar los descuentos a la espera de que se los devuelva el Gobierno y por el riesgo de que finalmente no recuperen el dinero adelantado por estar aplicándolos de manera incorrecta.

“Somos colaboradores de la Administración pero no tenemos los recursos para ser su banco. Se habla que el anticipo nos llegará en breve, cuando nuestros socios llevan anticipando los 20 céntimos de euro desde las cero horas del 1 de abril”, se queja la asociación de las gasolineras 'low cost'. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha confirmado que los anticipos de los descuentos les llegará a las gasolineras que lo pidan a lo largo de esta semana para evitar que las compañías soporten el coste de las rebajas por adelantado. Petroprix cifra en un millón de euros el dinero adelantado durante este fin de semana para aplicar las bonificaciones a lo que pagan los conductores.

Según Aesae, la Agencia Tributaria les ha remitido este lunes una nota aclaratoria para explicar que el descuento ha de aplicarse sobre el precio de venta al público y muchas estaciones de servicio lo estarían haciendo incorrectamente porque el sistema informático no les permite aplicarlo así. “Tienen por tanto un riesgo adicional de no poder recuperar el dinero anticipado al Gobierno, por no haber hecho correctamente la liquidación”, sostienen desde la patronal. “Estamos ante una imposibilidad clara en la aplicación del decreto” de medidas contra el impacto de la guerra aprobado por el Gobierno la pasada semana.

Las gasolineras de bajo coste amenazan con reclamar al Gobierno indemnizaciones por su responsabilidad patrimonial por los daños provocados en sus cuentas mediante sendos procesos legales tanto en España como en la Unión Europea. “Esta responsabilidad patrimonial tiene su amparo en nuestra Constitución, artículo 106 y en el Derecho de la Unión Europea”, subraya la asociación. “Desde Aesae vamos a estudiar tanto las actuaciones a nivel nacional como a nivel comunitario, pues entendemos que ambos pueden tener competencia sobre lo que está aconteciendo en el mercado de venta de carburantes al por menor”.

Las gasolineras automáticas, un fenómeno en auge y que se caracteriza por no tener personal fijo en sus estaciones y por precios competitivos para el cliente, critica que la situación generada por los descuentos obligatorios para paliar el impacto en el bolsillo particulares y profesionales de la subida del combustible “está destruyendo la competencia en un sector claramente oligopolístico”. “No solo por la pérdida de liquidez”, indica Aesae, “sino también por la venta en poste de los operadores por debajo que el precio de coste a mayoristas como son nuestros socios, dando lugar a una pinza que nos asfixia no solo financieramente sino económicamente”.