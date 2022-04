Los sindicatos avalan el acuerdo con Alcoa y la plantilla debe ratificarlo antes del lunes

El final del conflicto en Alu Ibérica está cada vez más cerca. Ayer se dieron dos pasos muy importantes para su resolución. Por una parte, por la mañana se anunció que todos los sindicatos con representación en las factorías de A Coruña y Avilés daban su conformidad al acuerdo con Alcoa para recibir las indemnizaciones. Por otra, y ya por la tarde, Alcoa comunicó la apertura del plazo para que los trabajadores, que así lo deseen, puedan firmar los documentos por los que renuncien a la vía judicial contra la antigua propietaria de las alumineras. El acuerdo recoge una indemnización para cada uno de los 538 empleados de las dos plantas (295 en la de A Coruña y 243 en la de Avilés) de 60 días por año trabajado sin límite de años hasta julio de 2021, lo que supone un desembolso para la compañía de unos 70 millones.

Fuentes del comité de empresa de la fábrica de Avilés apuntaron ayer a Efe que la decisión sindical de aceptar la propuesta de los anteriores dueños es unánime, tras superar las reticencias de algunas centrales.

Ahora, el siguiente paso es que los trabajadores se adhieran o no al pacto de forma individual. Alcoa exige un acuerdo por unanimidad, por lo que no se sabe si el proceso llegará a buen puerto hasta que no se produzca la firma de todos los trabajadores.

La forma escogida por Alcoa para que firmen o no la adhesión es una página web en la que los empleados podrán consultar el contenido completo del acuerdo y, si lo suscriben, firmar su renuncia a la vía judicial contra la antigua propietaria de las alumineras. La empresa comunicó ayer por la tarde la apertura del plazo para que los trabajadores, que así lo deseen, puedan firmar los documentos de renuncia y desistimiento de sus reclamaciones por el cierre de las fábricas de la multinacional norteamericana en A Coruña y Avilés.

En una breve nota remitida a los medios, Alcoa señaló que “se inicia ya el procedimiento” para tramitar las renuncias, que permanecerá abierto hasta las 00.00 horas del próximo lunes 18 de abril después de que en el día de ayer todos los sindicatos con representación en las dos fábricas diesen su conformidad al acuerdo con Alcoa para recibir las indemnizaciones.

Las dos plantillas de A Coruña y Avilés están en ERTE. La resolución del conflicto corre más prisa para los trabajadores asturianos porque su Expediente de Regulación de Empleo Temporal está a punto de terminar, mientras que el de los empleados coruñeses finaliza el 9 de mayo. En el caso de los primeros, tras la firma del despido con la administración concursal la pasada semana, y una vez se reciba la correspondiente autorización judicial, los empleados quedarán en el paro, previsiblemente, a partir del 1 de mayo.

En cuanto al grupo de 16 extrabajadores de A Coruña, que se había dado de baja de la empresa, y que ahora quiere acogerse al acuerdo para percibir las indemnizaciones, los sindicatos han optado por seguir adelante con el proceso, pese a recibir la advertencia de un despacho de abogados coruñés, que representa a los 16 extrabajadores, de que si seguían adelante con el acuerdo serían denunciados.