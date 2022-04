Banco Sabadell ha cerrado el primer trimestre de 2022 con un beneficio neto atribuido de 213 millones de euros, cerca del triple que un año antes, por los menores costes y mejora de todos los márgenes.

Sin tener en cuenta TSB (la filial británica del grupo catalán), el beneficio neto atribuido se sitúa en los 194 millones de euros a cierre del primer trimestre, 2,7 veces más, ha comunicado el banco este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La entidad financiera ha elevado la ratio de capital CET1 'fully-loaded' al 12,45% a cierre de marzo de 2022 y, en términos de liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) se sitúa en el 235% a nivel de grupo.

La entidad ha alcanzado una rentabilidad (ROTE) del 6,5%, situándose por encima de lo previsto en el plan estratégico, que preveía conseguir el 6% en 2023.

Los ingresos del negocio bancario --margen de intereses y comisiones netas-- crecen un 3,6% en términos interanuales, hasta los 1.217 millones, y se reducen un 3,5% respecto al trimestre anterior, mientras que el margen de intereses ha aumentado un 3% interanual hasta los 858 millones, principalmente por el crecimiento de volúmenes.

Las comisiones netas han aumentado un 5% respecto a marzo de 2021, hasta los 359 millones, por "el buen comportamiento de las comisiones de servicios y de gestión de activos", y en el trimestre disminuyen un 9,7% por la estacionalidad positiva del cuarto trimestre del año pasado.

El total de costes disminuye hasta los 726 millones a cierre de marzo, un 5,6% menos que el año anterior, principalmente por los ahorros en gastos de personal, mientras que en la comparativa trimestral se reducen un 4,3%, con la previsión de que haya una mayor reducción en los próximos trimestres con un ahorro estimado de 110 millones en 2022 y de 130 anuales desde 2023.

Inversión crediticia

El crédito vivo de Banco Sabadell cierra el primer trimestre con un saldo de 154.672 millones (1110.378 millones Ex TSB); el crecimiento de la inversión es del 3,1% interanual impulsado principalmente por el aumento de la cartera hipotecaria, donde destaca el crecimiento en TSB.

La producción hipotecaria en España alcanza los 1.261 millones de euros en el trimestre, y el crédito al consumo se incrementa un 11% en términos interanuales y alcanza los 371 millones en el trimestre.

Los fondos de inversión aumentaron un 6% interanual hasta los 23.848 millones, y registró un crecimiento en facturación de tarjetas del 27% interanual, hasta los 4.793 millones, y de facturación de TPV's del 36% en el mismo período, situándose en 9.500 millones de euros.

Recursos de clientes

A cierre de marzo, los recursos de clientes en balance totalizan 161.316 millones de euros (119.118 millones Ex TSB) y presentan un crecimiento del 4,9% interanual (5,7% Ex TSB) --en el trimestre muestran una disminución del 0,4% por vencimientos de emisiones retail--.

Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 146.520 millones de euros (106.279 millones Ex TSB), con un incremento del 8,2% interanual (9,7% ex TSB) y una ligera disminución del 0,5% (0,3% Ex TSB) en el trimestre.

El total de recursos de clientes fuera de balance asciende a 40.624 millones de euros a cierre de marzo, un 2,9% interanual más, y los activos totales del grupo ascienden a 253.256 millones (200.441 millones Ex TSB), lo que supone un crecimiento del 3,4% interanual y del 0,5% en el trimestre.

Ratio de mora

Los activos problemáticos a cierre de marzo muestran un saldo de 7.508 millones de euros (6.210 millones activos dudosos y 1.299 millones activos adjudicados), mientras que la cobertura de activos problemáticos se sitúa en el 53%, y la cobertura de los activos adjudicados del 38%.

La ratio de morosidad del grupo se sitúa en el 3,66% y el coste de riesgo disminuye y se sitúa en 41pbs a cierre marzo de 2022, 8pbs inferior al trimestre anterior y mejora de 28pbs en la comparativa interanual.

TSB, unos 25 millones de beneficio

TSB ha registrado un beneficio neto de 21 millones de libras --unos 25 millones de euros-- a cierre de marzo de este año y aporta en positivo por quinto trimestre consecutivo a las cuentas del grupo, con 19 millones de euros en este caso, frente a los 2 millones del primer trimestre de 2021.

El margen de intereses totaliza 226 millones de libras --unos 269 millones de euros--, un 10,1% interanual más por el "fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año", mientras que las comisiones netas crecen un 9,7% interanual y ascienden a 25 millones de libras --unos 29,7 millones de euros--, y los costes descienden un 7,9% interanual hasta los 189 millones de libras --unos 225 millones--.

El consejo de administración de TSB ha nombrado consejero delegado a Robin Bulloch, que estaba al frente de la entidad de forma interina desde diciembre del año pasado.