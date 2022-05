“Las empresas suelen llegar tarde a la presentación del concurso de acreedores”

La ciudad de A Coruña ha vivido grandes concursos de acreedores en los últimos años: el de Fadesa o el del Deportivo, y más recientes el de Alu Ibérica, la antigua Alcoa, o el de Arias Infraestructuras. A finales de junio está previsto que se aprueba la nueva ley concursal. Para hablar de las últimas novedades legislativas en esta materia, el hotel NH Collection Finisterre acoge hoy el IV Encuentro nacional de actualización concursal y societario. Participarán una veintena de expertos. Uno de los impulsores es el abogado y administrador concursal Juan Rojo, socio del despacho FCH Social y Mercantil.

¿Se llega tarde a presentar el concurso de acreedores?

Sí, se llega tarde, en general, al concurso de acreedores. Lo que está entrando ahora en los juzgados son concursos de personas físicas o concursos de empresas muy escuálidas. Y por la situación económica de la que venimos una gran parte acaba en liquidación.

¿El derecho concursal busca la supervivencia de la empresa a cualquier precio?

El derecho concursal no es que busque la supervivencia de la empresa porque sí, sino la pervivencia de aquellas empresas que sean viables, que sean capaces de aportar valor al mercado. Y para las que no lo sean el destino es la liquidación, precisamente para evitar que haya empresas zombies. El derecho concursal busca pagar a los acreedores, salvar empresas, las que sean viables, pero también eliminar aquellas que no son eficientes y expulsarlas del mercado para que la selección natural haga que otras empresas ocupen su lugar y eso provoque una reasignación de fondos.

El 30 de junio acaba la moratoria concursal y para esa fecha debería estar aprobada la nueva ley. ¿Llegará a tiempo?

La moratoria lo que hace es desactivar la presunción de una solicitud de declaración de concurso de acreedores tardía, pero eso no impide que si estás en situación de insolvencia tengas que cumplir tu obligación de declarar el concurso. Desde la Asociación profesional de administradores concursales se ha hecho una labor de gran divulgación en todos los foros, incluidos todos los grupos parlamentarios, y se han llegado a presentar 607 enmiendas al texto. Y se va a tramitar por el procedimiento de urgencia. Tienen muchísimo interés en que llegue a tiempo porque se habla de que la llegada de los fondos Next Generation estaba vinculada a que la normativa concursal estuviese adaptada en España. Yo creo que sí va a llegar.

¿Qué le parece la nueva reforma de la ley concursal?

Por exigencias de la normativa comunitaria, el Estado español tiene que trasponer una directiva europea que lo que establece es un sistema de alertas tempranas cuya entrada en vigor no debería pasar más allá del 30 de junio. Y se ha aprovechado además para realizar una reforma de calado de muchos aspectos que nos han sorprendido a los propios concursalistas.

¿Y eso?

Hemos sido bastantes beligerantes con el tema del menosprecio que se ha hecho a la labor de la administración concursal porque a costa de querer simplificar se prescinde de garantías procesales. No está previsto que entre en vigor el 30 de junio, sino hasta el 1 de enero de 2023, pero es un procedimiento que, desde nuestro punto de vista, exige un esfuerzo a las pequeñas y medianas empresas que tengan que tramitar el concurso de acreedores, que es un porcentaje enorme del tejido productivo español porque son empresas de menos de 10 trabajadores y con un volumen de negocio inferior a los 2 millones. Se está exigiendo a las empresas que se presenten a un concurso de acreedores como si tuviesen una cultura concursal de la que carecen.

¿No hay, entonces, cultura concursal en el empresariado?

Hay una falta de cultura concursal que hace que las empresas lleguen tarde al concurso de acreedores, pero si ahora, a esa carencia, al empresario que ya viene agobiado por un tema de deudas, liquidez y tensiones en la tesorería le obligas también a prepararse el concurso, que es un procedimiento hiperespecializado, le estás cargando con una obligación económica importante. No somos nada optimistas con este tema ni tampoco los propios jueces lo son.

¿Qué aporta de bueno la nueva ley concursal?

Te da un horizonte de dos años para que te permita reestructurar y anticiparte. Esa es la clave. Lo que está buscando la normativa comunitaria es que el empresario se anticipe, que preste atención cuando tenga problemas en una fase temprana a través de una refinanciación, de una reestructuración o de lo que sea para que no se llegue al juzgado. Y si llega que sea ya para liquidar, que la solución se alcance antes. Ese es el propósito y el espíritu de la directiva.

¿Es cierto que cuando una empresa entra en concurso de acreedores es complicado que retome la actividad como antes?

No, ni mucho menos. El concurso de acreedores puede tener dos soluciones: una salida conveniada o una salida de entierro y liquidación. Incluso dentro de la liquidación puedes llegar a la opción de la venta de unidades productivas. Eso permite que no toda la empresa, pero sí una gran parte de ella pueda seguir operando en el mercado. Algo que la nueva reforma va a potenciar.