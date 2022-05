En este sentido, Galicia Exporta Empresas cuenta con un presupuesto de 5 millones destinado a proyectos individuales, mientras que Galicia Exporta Organismos Intermedios suma 2,5 millones para apoyar iniciativas colectivas coordinadas por agrupaciones empresariales. El objetivo es impulsar tanto actividades de difusión como la participación en eventos expositivos en el exterior y acciones de prospección internacional.

Ambas convocatorias tienen abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el próximo 24 de mayo. Los apoyos cubren el 70% de un gasto máximo subvencionable de hasta 130.000 euros, facilitando y promoviendo planes de internacionalización que incluyen, entre otras acciones, la participación en iniciativas de promoción internacional o la planificación de agendas de contactos y seguimiento de clientes en el exterior.

En la convocatoria del 2020, las dos líneas beneficiaron a un total de 509 empresas, movilizando más de 10 millones de euros. Así, Galicia Exporta Empresas promovió 244 planes de internacionalización, estando el 71% de las acciones dirigidas al mercado europeo, encabezado por Alemania. Fuera de Europa destacó Estados Unidos, con el 9% de las acciones aprobadas.

Por su parte, Galicia Exporta Organismos Intermedios impulsó 185 proyectos correspondientes a misiones directas o visitas a ferias en el extranjero (46,7%), las participaciones como expositores en ferias internacionales (24,5%) o las misiones inversas desde el extranjero de importadores, distribuidores, medios de comunicación y otros prescriptores (13,6%). Por mercados, las empresas mostraron su preferencia por países de la UE —Alemania sumó el 17% del total—, mientras que fuera de Europa destacaron los Estados Unidos, con un 10% de las acciones de promoción aprobadas, y México (4%).

Marcos Rioseco, gerente de Calor Color: “Estas ayudas nos permiten comunicarnos con nuestro público objetivo”

Calor Color se dedica desde Ames al diseño de iluminación decorativa, y ha participado en el programa Galicia Exporta Empresas. Su gerente, Marcos Rioseco, explica la importancia de estas ayudas para consolidarse en el mercado internacional.

¿Cómo conoció esta convocatoria de la Xunta de Galicia?

Participamos en muchas otras convocatorias del Igape. Esta es la segunda vez que formamos parte de esta iniciativa, nos envían comunicaciones habitualmente y eso nos permite estar al día de todas las ayudas. También hay empresas que se dedican a gestionar ayudas y se ponen en contacto.

¿Cómo ayuda a su empresa?

El atractivo es muy grande. Dentro de estas ayudas, hay una ayuda publicitaria y otra en forma de ferias. Nos ha ayudado a comunicarnos con nuestro público objetivo. A nivel de posicionamiento en ferias, nos permite cubrir los costes de acudir a una cita internacional.

¿Cuál es la estrategia de internacionalización?

El 80% de nuestra facturación es del exterior, nuestra estrategia se basa fundamentalmente en la presencia en ferias internacionales, agentes independientes en las principales áreas del mundo. Desde 2014, tenemos una filial en Estados Unidos, que es nuestro principal mercado. En Europa tenemos presencia en prácticamente todos los países. También teníamos en Ucrania y Rusia, pero por lo que está pasando, se ha tenido que paralizar la actividad. Nuestro objetivo son los países árabes. Y también tenemos mercado en China.

¿Cree que es importante la implicación de las Administraciones en estos aspectos?

Muy importante. Exportamos a más de 83 países y damos empleo de forma directa a 22 personas. La implicación de la Administración y las ayudas nos permiten situarnos en esos mercados, y eso redunda en un empleo mayor en las zonas en las que estamos. Es una sinergia positiva. Su implicación es fundamental.

¿Nota mejoras a raíz de estas ayudas?

A nosotros nos ayuda mucho a apuntalar el proyecto. Ahora mismo salimos de una situación muy complicada y nos encontramos con una que posiblemente lo sea mucho más. Este año vamos a Milán, Frankfurt, Nueva York y Londres. Si no tenemos ayudas de administraciones, no se puede acudir. Son más de 100.000 euros en stands de ferias. Ya no hablo del coste de los viajes. Además, la convocatoria incluye novedades, está bien diseñada y siempre va con la tendencia.