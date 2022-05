La patronal del metal se abre a hacer cesiones para acabar el conflicto laboral en A Coruña

La junta directiva de Asime, la patronal del metal en Galicia, se reunió ayer en la ciudad de A Coruña con casi un único punto del día encima de la mesa: el enquistamiento del conflicto por el convenio colectivo del metal en la provincia de A Coruña que afecta a más de 16.000 trabajadores y que ya ha provocado cuatro jornadas de huelga en el último mes. Asime reconoce que el coste laboral de estos cuatro días de paro han supuesto 60 millones de euros en horas de trabajo pérdidas y que el sector no puede permitirse más huelgas.

Por ello, Enrique Mallón, secretario general de Asime, hizo un llamamiento al diálogo y al acuerdo: “Hace semanas que no se reúnen las partes y debemos volver a la mesa de negociación. Ya no es de recibo no reunirse. Hay que reunirse. Hay que evitar cualquier otro día más de huelga. Confiamos que en los próximos días haya una nueva reunión”, aseguró.

Las principales discrepancias entre las partes se centran en las actualizaciones salariales. Los representantes de los trabajadores demandan incrementos con actualización anual basada en el IPC, una petición que Asime considera contraproducente por la elevada inflación que se vive en la actualidad y aboga por la moderación salarial: “de lo contrario, la incertidumbre y la volatilidad harán imposible sostener la actividad de algunas empresas”. También existen discrepancias en la reducción de la jornada anual, una reclamación que la patronal considera negativa ya que “la competitividad de las empresas se vería gravemente afectada”. Otro punto sobre el que no hay acuerdo es la subrogación. También hay escollos en las jornadas irregulares y en que los trabajadores no quieren firmar un convenio a seis años “sin actualización del IPC en el salario”. Al igual que reconocen los sindicatos, la patronal asegura que “las diferencias no son tan grandes”.

Para intentar conseguir un acuerdo, Asime se ha abierto a hacer concesiones a los trabajadores para acabar con el conflicto en el metal coruñés. “Ambas partes siempre se pueden esforzar más. Probablemente la parte empresarial puede hacer algún movimiento en el ámbito salarial jugando además con un convenio que está caduco desde 2019. Tenemos que hablar de 2020, 2021, 2022 e incluso 2023. Ahí hay recorrido”, reconoció Mallón. También aseguró que pueden hacer concesiones sobre los descansos y la reducción de las horas anuales. Sobre esto último, apuntó que “no debe ser un número muy relevante”. “Creemos que la propuesta empresarial es generosa, razonable y coherente con los tiempos actuales”, resumió.

Mallón también recordó que el convenio del metal de la provincia de A Coruña “es uno de los mejores remunerados en cualquier categoría profesional”.

Por último, el secretario general de Asime insistió en que se retome cuanto antes el diálogo: “Tiene que haber una reunión en los próximos días y evitar a toda costa cualquier conflictividad y nuevas jornadas de huelga”.