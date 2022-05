El metal coruñés convoca seis jornadas de huelga a cinco días de citarse con la patronal

Órdago de los trabajadores del metal de la provincia de A Coruña a la patronal. Tras casi dos meses sin reuniones, ambas partes volverán a verse las caras el próximo miércoles para negociar el convenio colectivo que está caducado desde 2019. Y lo harán con la convocatoria encima de la mesa de seis jornadas de huelga durante el mes de junio.

La pasada semana, la junta directiva de Asime, la patronal del metal en Galicia, se reunió en la ciudad de A Coruña con casi un único punto del día: el enquistamiento del conflicto por la firma del convenio colectivo del metal en la provincia de A Coruña que afecta a más de 16.000 trabajadores y que ya ha provocado cuatro jornadas de huelga en mayo. Asime aseguró entonces que el coste laboral de estos cuatro días de paro supuso 60 millones de euros en horas de trabajo perdidas y que el sector no puede permitirse más huelgas.

En ese momento, Enrique Mallón, secretario general de Asime, hizo un llamamiento al diálogo: “Hace semanas que no se reúnen las partes y debemos volver a la mesa de negociación. Ya no es de recibo no reunirse. Hay que reunirse. Hay que evitar cualquier otro día más de huelga. Confiamos que en los próximos días haya una nueva reunión”, aseguró entonces.

La cita para retomar las negociaciones se producirá el próximo miércoles y a ella llegarán las dos partes con seis jornadas de paros convocadas por los sindicatos CIG, CCOO y UGT que se celebrarán en dos tandas de días consecutivos: el 7, 8 y 9 de junio y el 28, 29 y 30 de junio. “Entendemos que debemos ser más contundentes y abarcar más empresas para poder salir de este conflicto dignamente”, apuntó ayer el portavoz de CIG-Industria en A Coruña, Eduardo Caamaño, durante el anuncio de las movilizaciones. Las cuatro jornadas anteriores de paro se saldaron con un seguimiento superior al 80%, según los sindicatos, que la patronal rebajó al 30%.

La convocatoria de las protestas buscan la firma del convenio colectivo que está caducado desde hace tres años para los más de 16.000 trabajadores que integran el sector del siderometal en la provincia de A Coruña y con el objetivo, según explicaron sus representantes sindicales, de garantizar el poder adquisitivo de los salarios y recoger mejoras laborales y sociales. Los sindicatos anunciaron también que mientras duren las negociaciones van a “intentar prohibir totalmente las horas extras”.

El próximo miércoles está convocada la reunión con la mesa de negociación. Según Caamaño, los sindicatos están “dispuestos a negociar cualquier cosa que sea mucho mejor” que lo que presentaron en la última cita —celebrada el 6 de abril— que fue “totalmente infumable”.

Por su parte, el responsable de UGT-FICA Galicia, Juan Ramón Paseiro, pidió a la patronal que “no se empecine en crear trabajadores esclavos”. “Tenemos derecho a un salario y a un convenio digno y esta lucha no va a parar hasta alcanzar ese objetivo”, aseguró.

“Esperamos que la patronal negocie de buena fe”, indicó el responsable de CCOO-Industria en A Coruña, Arturo Julián Vázquez, quien añadió que este convenio “no puede seguir secuestrado más tiempo”.

Las principales discrepancias entre las partes se centran en las actualizaciones salariales y en la ampliación del derecho de subrogación a todo el sector, “dos reivindicaciones que son irrenunciables”, reconocieron los sindicatos.

En lo relativo a la cuestión económica, los representantes de los trabajadores consideran que “es más que asumible teniendo en cuenta el aumento imparable del coste de la vida y que las empresas ya están aplicando este alza de los precios a sus productos y servicios”. Asime, por su parte, considera esta reclamación contraproducente por la elevada inflación que existe en la actualidad y aboga por la moderación salarial: “de lo contrario, la incertidumbre y la volatilidad harán imposible sostener la actividad de algunas empresas”.

Pese a ello, la pasada semana, la patronal se abrió a hacer cesiones para acabar el conflicto laboral. “Ambas partes siempre se pueden esforzar más. Probablemente la parte empresarial puede hacer algún movimiento en el ámbito salarial jugando además con un convenio que está caduco desde 2019. Tenemos que hablar de 2020, 2021, 2022 e incluso 2023. Ahí hay recorrido”, reconoció Mallón. Sobre la subrogación, los sindicatos cuestionan la negativa del empresariado a aceptar este derecho “ya que ni siquiera tiene un coste económico”

Además, los trabajadores demandan un día más de vacaciones, la regulación de los pluses de toxicidad, de penosidad y de peligrosidad y las dietas y los viajes; limitar el uso y “el abuso” de las Empresas de Trabajo Temporal, eliminando la posibilidad recogida en convenio de que los trabajadores presten servicios en períodos punta y “poner freno a los abusos de las mutuas”.