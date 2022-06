La reunión del metal coruñés termina sin acuerdo y se mantienen los seis días de huelga

La reunión entre la patronal del metal de la provincia de A Coruña y los sindicatos del sector celebrada ayer para desbloquear la negociación del nuevo convenio colectivo, que afecta a más de 16.000 trabajadores, terminó sin acuerdo, por lo que se mantiene la huelga de seis días convocada para este mes de junio.

Hubo avances durante las cuatro horas de negociación, pero no fueron suficientes para cerrar un acuerdo. La patronal, según fuentes de los sindicatos, presentó una oferta “muy similar” a la que ya habían puesto encima de la mesa el 6 de abril —última reunión entre las partes— y que fue rechazada por los trabajadores. La consecuencia fueron cuatro jornadas de huelga durante el pasado mes de mayo. Fuentes de los empresarios aseguraron que el coste laboral de estos cuatro días de paro supuso 60 millones de euros en horas de trabajo perdidas.

También hubo movimiento en las filas de los trabajadores que presentaron una contraoferta en la que redujeron alguna de sus reclamaciones para intentar desencallar el conflicto. La patronal aseguró que la iba a tener en cuenta y ambas partes se citaron para el próximo lunes, a las 10.30 horas, para una nueva reunión. Este encuentro se producirá solo un día antes de las tres jornadas consecutivas de huelga que han convocado los sindicatos. Los otros tres días de paro serán el 28, 29 y 30 de junio.

Tras el encuentro, UGT, CCOO y CIG volvieron a criticar el escaso movimiento que se había producido en las filas de la patronal después de casi dos meses sin verse las caras, cuatro jornadas de huelga durante el mes de mayo y las seis que están convocadas para junio.

Los representantes de los trabajadores están dispuestos a hacer concesiones en cuestiones como la vigencia del convenio —los sindicatos pedían cuatro años y la patronal quiere que sean cinco— o la reducción de jornadas. Pero hay dos líneas rojas que las centrales sindicales aseguran que no van a negociar. La primera es garantizar el poder adquisitivo de los salarios. “No aceptamos que el nuevo convenio que firmemos sea regresivo con respecto al anterior. No pedimos un incremento del poder adquisitivo, sino no perderlo”, explican. La patronal considera esta reclamación contraproducente por la elevada inflación que existe en la actualidad y aboga por la moderación salarial. La otra línea roja es la ampliación del derecho de subrogación a todo el sector.

Pese a todo, los representantes de los trabajadores reconocen que “lo que nos separa es muy poco”, por lo que esperan que el próximo lunes se produzca un principio de acuerdo y se desconvoquen los paros. “Confiamos en la responsabilidad de los empresarios”, apuntan.

Los empleados también demandan un día más de vacaciones, la regulación de los pluses de toxicidad, de penosidad y de peligrosidad y las dietas y los viajes; limitar el uso y “el abuso” de las Empresas de Trabajo Temporal y “poner freno a los abusos de las mutuas”.