A Coruña es la segunda provincia que más Fondos de Transición Justa recibirá de la UE

A Coruña, como una de las zonas más afectadas por la descarbonización debido al cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama, será la segunda provincia española, tras Asturias, que más Fondos de Transición Justa recibirá de la Unión Europea, con un total de 111,3 millones hasta 2027. Esta cifra equivale al 12,8% de los 868,7 millones que percibirán los nueve territorios españoles seleccionados. Sin embargo, los proyectos que se aprueben en A Coruña podrán ser cofinanciados hasta en un 70%, mientras que los presentados en Córdoba, Cádiz y Almería, donde también se están cerrando centrales térmicas de carbón, podrán serlo hasta en un 85%.

En A Coruña, el esfuerzo de inversión por parte de la iniciativa privada deberá ser mayor que en Andalucía al considerarse que las provincias de esta última comunidad están “menos desarrolladas”. En Asturias, León, Palencia y Baleares, la cofinanciación es, como en A Coruña, de hasta el 70% y en Teruel del 50%.

E El reparto de los fondos. Para repartir los 868,7 millones que le corresponden a España del Fondo de Transición Justa, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha tenido en cuenta el volumen de emisiones de CO2 de cada territorio (criterio que puntúa un 50%), el peso del empleo industrial sobre la población activa (25%) y el empleo en minería (25%).

El Ministerio señala que A Coruña se verá afectada por el cierre de dos centrales térmicas (As Pontes y Meirama) que afectan a 639 empleos directos. También se producirá un impacto en la actividad de transporte del carbón, con 150 empleos directos adicionales. Además, señala que “este problema se acucia teniendo en cuenta que los municipios directamente afectados han perdido población de manera constante en la última década”.

La obligada reducción de las emisiones de CO2 provocará en A Coruña que “las industrias electrointensivas, el sector agroalimentario, la industria maderera, el sector de la moda, y las instalaciones con centrales de cogeneración basadas en combustibles fósiles sufrirán también impactos negativos”.

El ministerio señala que el territorio específico destinatario de esta prioridad será el conjunto de la provincia de A Coruña, “con especial intensidad” en los municipios de transición justa que se establecen en los Protocolos de actuación de los Convenios de Transición Justa de Galicia: Meirama y As Pontes.

Con estas cifras y datos, a la provincia de A Coruña le corresponden 111.380.018 euros del Fondo de Transición Justa, que representan el 12,8%% del total destinado a los territorios más afectados por la descarbonización, entre los que finalmente se ha incluido también el municipio balear de Alcudia y su área de influencia por el cierre de la central térmica de Es Murterar.

E Los plazos. Aunque el Fondo de Transición Justa es para el periodo 2021-2027, el Gobierno de España aún no ha enviado a la Comisión Europea el programa con las estrategias de actuación que ha acordado con los territorios beneficiados. El Ministerio de Transición prevé enviarlo el próximo mes de julio para que sea aprobado antes de que acabe el año. Si no se cumple ese plazo, España perderá los importes correspondientes a 2022. El Programa del Fondo de Transición Justa de España aún debe superar un trámite de evaluación ambiental que acaba de iniciarse en mayo. La subdirección general de Evaluación Ambiental le ha concedido al Programa la tramitación de urgencia para reducir a la mitad los plazos legales previstos y tratar así de evitar que se pierdan ayudas por los retrasos.

E La gestión. Aunque en un principio se había planteado la elaboración de un programa de actuación específico por cada territorio —con lo que A Coruña tendría el suyo y habría una interlocución más directa con Europa— , el Ministerio para la Transición Ecológica decidió finalmente elaborar un único programa común respondiendo a “principios de eficacia y eficiencia administrativa”.

E Los proyectos. Tras analizar las propuestas de ideas y proyectos recibidos en los procesos de participación pública de los llamados Convenios de Transición Justa, revisar las expresiones de interés presentadas para el Plan de Recuperación, y teniendo en cuenta las peticiones de las comunidades autónomas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha elaborado unas líneas de actuación prioritarias para cada territorio.

En el caso de A Coruña se han establecido seis líneas. La primera es la transformación ecológica de la industria, la movilidad sostenible, la economía circular y la eficiencia energética, en la que entran proyectos de descarbonización de la industria y el transporte, de economía circular y de minería sostenible. La segunda línea es de impulso a la cadena de valor de las energías renovables, el autoconsumo, el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable. La tercera línea es de impulso a las pymes y a proyectos empresariales tractores para la diversificación económica. La cuarta es de fomento de la I+D+i y la transformación digital. Y la quinta es de impulso a infraestructuras sociales e iniciativas de formación y cualificación.

Sin riesgo de pérdida del dinero por incumplir los plazos

La directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín Murillo, no ve riesgo de pérdida de fondos por incumplimiento de los plazos y considera que la tramitación del programa de actuación para que A Coruña pueda recibir los 111,3 millones de la UE como compensación por los efectos de la descarbonización está dentro del calendario previsto. “Este mes se remitirá el primer borrador a la Comisión Europa para que lo revise”, asegura la responsable del Instituto, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. “Lo previsto es aprobar el plan de actuación a fines de año, y, aunque vamos a intentar sacar líneas de financiación antes, las convocatorias de ayudas saldrán mayoritariamente el año próximo”, expone. “La anualidad de 2022 no está comprometida y no hay riesgo de perderla”, reconoce.