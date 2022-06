“Desarrollamos fragancias exclusivas para empresas que recogen los valores de la marca”

Con sede en Sada, Trison es líder europea en digitalizar espacios físicos. La compañía crea innovadores ecosistemas de marketing gracias a las nuevas tecnologías. Nuevas formas de interacción visual, auditiva e incluso olfativa con el cliente. Su CEO, Alberto Cáceres, participó el pasado jueves en Ecosystem 2030, donde abordó las posibilidades de los espacios inmersivos.

Trabaja en un sector que tiene que estar siempre a la última en tecnología para poder sorprender a los clientes de las tiendas. ¿Cómo se vive ese vértigo?

Es así. Piensa que el Metarverso, prácticamente, no existía hace dieciocho meses. Y ahora es prácticamente lo único de lo que se habla. Nuestra empresa tiene la habilidad de liderar un sector a nivel europeo, el de la integración de sistemas audiovisuales, desde Sada. Y por tanto también tenemos la obligación y la responsabilidad de estar siempre a la cabeza de la tecnología para que nuestros clientes puedan acceder a las soluciones que van a necesitar en el futuro.

De los servicios o tecnologías que ofrecen, ¿cuáles son los que más le impactan?

A mí, particularmente, me encantan las pantallas que generan un contenido 3D para sorprender, para divertir, para entretener y para transmitir los mensajes que quieren transmitir las marcas a sus clientes. Pero no nos tenemos que olvidar que esto es un todo. No funciona igual si no tiene un audio surround o un audio inmersivo que te permita que la experiencia sea completa.

Hablemos del marketing olfativo y cómo el olor también influye en el proceso de compra.

Desde Trison, lo que siempre queremos es dar una experiencia 360 a los clientes de nuestros clientes y eso implica una experiencia sensorial a través de la tecnología. Eso incluye los sistemas de pantalla, los sistemas de sonido y también el marketing olfativo. Desarrollamos fragancias exclusivas para las empresas que recogen los valores de la marca para que sus clientes identifiquen la marca también desde un punto de vista olfativo a través del aroma. Y funciona muy bien porque el olfato es el sentido más primitivo que tenemos las personas. Es un sentido que tú no controlas, ya que es absolutamente intuitivo.

¿Llegará un momento en el que el comercio online sustituirá al comercio físico?

El mundo online ha crecido. El comercio online ha crecido y la gente tras la pandemia ha vuelto al mundo físico y va a ir a comprar a los establecimientos donde realmente disfruta comprando. Al final también es una parte del entretenimiento. Nadie va a moverse veinte kilómetros para comprar un cartucho de una impresora. Eso se va a comprar online. Pero ir a vivir una experiencia, a tocar una prenda, a ver una textura o a probarte un pantalón se seguirá haciendo muchísimos años y casi con la misma intensidad que antes de la pandemia.

En su charla en Ecosystems 2030 pudimos comprobar que es un férreo defensor de los espacios inmersivos, lugares donde la gente va a comprar, y además vive experiencias visuales, auditivas y hasta olfativas. ¿Con tanta tecnología no se está enmascarando la realidad?

Es un complemento perfecto porque la gente lo que busca en el mundo físico es el mismo servicio de tiene en el mundo online. Y tú en el mundo online tienes la posibilidad de comprar veinticuatro horas al día y siete días a la semana y tienes un inventario infinito. Cuando vas a una página web y te compras los zapatos te recomiendan el pantalón que conjunta con los zapatos y el consumidor se ha acostumbrado a esa experiencia que quiere vivir también en el mundo físico. Por eso hace falta tecnología también en las tiendas físicas para que, de alguna manera, todas esas experiencias que se perciben en el mundo online pasen también al mundo físico. Y ese mismo hecho de que el inventario de las tiendas tiene que ser ahora infinito es lo que provoca que las tiendas tengan que poner pantallas para que al final la gente pueda ver cosas que no están en la tienda, pero que puede comprarlas.

Portobello Capital, máximo accionista de la empresa desde hace seis años, quiere vender su participación del 70% en Trison. ¿Cómo va a afectar su marcha al negocio?

En nada. Nosotros somos una empresa en claro crecimiento con unos clientes muy importantes y somos una empresa que cambiar el patrocinador financiero no va a modificar para nada ni la filosofía ni la cultura ni la ejecución de Trison.

En el foro Ecosystems 2030 se buscaban respuestas a cómo será el futuro en 2030 para diferentes sectores. ¿Cómo ve a Trison dentro de ocho años?

Queremos llevar la empresa muy lejos porque creo que tenemos capacidades para ello. Tenemos un equipo brillante, tenemos los mejores clientes de cada sector y casi eso constituye para mí una obligación de llevar la empresa a otro nivel.

Ecosystems 2030 ha reunido durante dos días a medio centenar de dirigentes de empresas que son referentes en materia tecnológica para hablar del futuro. ¿Qué supone que un foro como este se haya celebrado en A Coruña?

Es fundamental para la ciudad. Es un orgullo para A Coruña que venga un evento con este nivel de ponentes y con este nivel de visión acerca del futuro. Al final, la realidad es que el futuro en 2030 se está construyendo hoy en A Coruña.