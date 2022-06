La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró que las compañías eléctricas propondrían “precios mucho más altos” si el Gobierno no hubiera aprobado el tope de precio al gas para reducir el precio de la factura de la luz.

En una entrevista a La Vanguardia recogida por Europa Press, Ribera concretó que las compañías subirían las tarifas a 180 y 200 euros MWh si el Gobierno no lo hubiera impedido: “No puede ser que, en unas circunstancias como estas, lo que no vale más genere unos beneficios de semejante calado”, argumentó. Explicó que la denominada “excepción ibérica” comporta que, si para producir electricidad se necesita un 20% o 25% de gas, se pague eso “y no todo lo demás”, y apuntó que supondrá un ahorro de entre el 15% y el 20% en la factura.

También indicó que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está analizando la información que las eléctricas están obligadas a trasladarse desde septiembre para “arrojar más transparencia y exigir información de los precios entre quien genera la energía y quien la comercializa, pero también entre estos y el cliente final”.

Además, la ministra negó que el suministro de gas en España esté en riesgo por el anuncio de Argelia de romper las relaciones comerciales con España, y destacó que la relación entre ambos países es “suficientemente importante, sólida y amplia tanto en el tiempo como en los temas de interés como para desear una pronta recuperación de esta situación”.