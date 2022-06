En su habitual discurso crítico por las prisas para descarbonizar la economía, la Xunta culpa al Gobierno central de dar la espalda a la industria e, incluso, el expresidente Alberto Núñez Feijóo reclamó “menos entusiasmo” en el cambio de modelo para no ser “los Quijotes de Europa”. La retahíla de acusaciones choca con la dinámica del propio sector —Endesa, por ejemplo, dejó claro que echa el cierre de la térmica de As Pontes porque el mercado energético le expulsó— y contra la obsesión de las autoridades comunitarias para acelerar la implantación de renovables, hasta el punto de afear a prácticamente todos los países miembros las trabas administrativas para implantar más potencia limpia. Fuera del rifirrafe político, a la administración gallega no le faltan ganas de apurar el paso y convertirse en “líder en la transición energética”. “La riqueza de recursos, las características propias y las tendencia y desafíos del sector energético ponen de manifiesto una serie de oportunidades y retos para impulsar a Galicia como región libre de emisiones”, señala el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) en la consulta pública que, hasta el pasado 22 de marzo, recopiló las propuestas para diseñar la Axenda Enerxética 2030.

Los objetivos que la Vicepresidencia primera y Consellería de Economía, Industria e Innovación aborda ahora con los clústeres, empresas y agentes involucrados son más ambiciosos que los marcados por el Ministerio para la Transición Ecológica: cubrir el 85% del consumo de electricidad en la región con fuentes renovables. Por primera vez, el departamento que lidera Francisco Conde incluye expresamente la eólica marina en el futuro mix de generación. La hoja de ruta en materia energética hasta 2030 marca los hitos intermedios que lleven a Galicia a alcanzar la neutralidad climática en 2050. No parece complicado llegar a la meta fijada para la electricidad a partir de tecnologías verdes, que alcanzaron ya el 74,2% de toda la producción y el 102,6% del consumo en la comunidad durante 2021, según los últimos datos de Redeia. La reducción un 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero está también a tiro de piedra gracias a las clausuras de las térmicas de Meirama y As Pontes —juntas sumaron en 2019 casi 4 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono— por las que tanto protestó la Xunta. Los otros dos grandes objetivos de la Axenda Enerxética 2030 son la mejora un 40% de la eficiencia en el consumo final y una cuota del 20% para los gases renovables. El vicepresidente primero anunció ayer la creación de un hub de hidrógeno verde del que saldrán 100.000 toneladas anuales con destino a la industria, la movilidad, el almacenamiento, la cogeneración y los usos térmicos. “Un objetivo que tiene que posicionar a Galicia en el terreno de esta nueva tecnología”, dijo Conde, durante su intervención en la jornada Falando de Hidróxeno en Feminino organizada por la Asociación Galega do Hidróxeno. Recordó que Galicia “es un referente en España” en energías renovables, particularmente eólica terrestre, hidroeléctrica y biomasa y “vamos a seguir avanzando con la Axenda Enerxética 2030 para, precisamente, seguir siendo esa referencia”. Sin mencionar en ningún momento la cantidad concreta, el plan de la Xunta apuesta por incrementar la producción de energía renovable “potenciando el aprovechamiento de los principales recursos energéticos renovables locales” con “el foco” en las nuevas fuentes como los combustibles renovables y la eólica marina. Hasta ahora, la Xunta prefirió mantenerse en un discretísimo segundo plano ante la irrupción de los parques offshore a pesar de que Galicia es la comunidad peninsular con más potencial. Hay tres proyectos presentados —el de Sener y Bluefloat suma 1.100 megavatios (MW) y hay dos de Iberdrola de 450 MW cada uno— y la industria del metal reivindica la histórica oportunidad como tecnólogos exprimiendo la enorme experiencia de muchas firmas que trabajan para parques eólicos marinos en el norte de Europa. La intención de la Xunta, según figura en el esbozo de la Axenda Enerxética 2030, es impulsar la fabricación de componentes relacionados con las energías renovables y el almacenamiento —otra de las patas prioritarias del plan— con “incentivos” a la implantación de factorías. Habla incluso de la creación del Polo de Innovación en Enerxías Mariñas e Almacenamento Enerxético de Galicia para facilitar proyectos innovadores en el sector y de estimular el autoconsumo eléctrico y la generación distribuida, especialmente mediante las comunidades energéticas. Las medidas van más allá de la electricidad. Incorpora a grandes rasgos un eje de economía circular para la valoración energética de los residuos y la integración de los gases renovables; en movilidad sostenible apela a lanzar “un corredor verde del norte”, renovar el parque de coches o fomentar el vehículo eléctrico; extender la construcción inteligente para ahorrar consumo en los edificios públicos; y en el capítulo de transición “justa” destacan el mantenimiento de las ayudas públicas para luchar contra la pobreza energética y los programas de formación para las nuevas profesiones vinculadas a la energía.