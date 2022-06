Han firmado un acuerdo para que Air Nostrum sea el cliente lanzador del Airlander 10, un dirigible ecológico y versátil, una iniciativa que podría ser realidad a partir de 2026 si se cumplen los planes de la compañía británica. Así la compañía aérea iría incorporando hasta diez zepelín a su flota en el siguiente quinquenio.

Air Nostrum está explorando diferentes solucione más sostenibles como es este caso con el plan de introducir el Airlander 10 en su flota. El consumo de combustible del dirigible es muy inferior al de otros medios alternativos, lo que supone una reducción de emisiones de CO2 de hasta el 90% en el proyecto inicial y hasta alcanzar las emisiones cero en 2030, explica la aerolínea en una nota de prensa. Está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en materia de producción, consumo responsable y de acción por el clima.

La intención plasmada en el acuerdo por Hybrid Air es que la primera aeronave pueda estar operativa, después de haber obtenido su certificación, en 2026, para luego seguir entregando nuevas unidades de una forma escalonada durante los siguientes cinco años. Uno de los ejemplos que pone el fabricante británico es volar entre Barcelona y Palma, en poco más de cuatro horas, lo que no quiere decir que el lanzamiento de esa ruta ya sea un hecho, aclaran desde Air Nostrum.

Air Nostrum plantean una operación con este medio de transporte mediante un leasing operativo de hasta diez aeronaves. La versatilidad y sostenibilidad son los grandes activos que tiene la aeronave británica, detalla la aerolínea. El Airlander 10 podrá posarse en cualquier superficie razonablemente plana, tanto en tierra como en agua. Además, dada su capacidad de despegue y aterrizaje en espacios reducidos, puede ser la alternativa de movilidad perfecta para el transporte aéreo en ciudades que no tienen instalaciones aeroportuarias y en islas.

Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum, declara que están explorando “todas las vías que se nos presentan para reducir la huella de carbono” desde hace años, y con el Airlander 10 “bajarán drásticamente las emisiones”.

Por su parte, Tom Grundy, director general de Hybrid Air Vehicles, explica que su modelo dirigible puede permitir nuevas redes de transporte y que su asociación con Air Nostrum para lanzar el Airlander 10 se marca el camino hacia el futuro. “A medida que países como Francia, Dinamarca, Noruega, España y el Reino Unido comienzan a establecer ambiciosos mandatos para la descarbonización de los vuelos nacionales y de corta distancia”, Hybrid Air Vehicles y Air Nostrum “están demostrando cómo podemos llegar a ello, y llegar pronto”. Tienen la intención de comenzar la producción de Airlander en 2022.

Despegar y aterrizar sin pista

No es necesario que el Airlander 10 use potentes motores para sus desplazamientos al utilizar el helio para la sustentación. Se estima que el ahorro de combustible puede llegar al 90% respecto a los aviones convencionales. El Airlander 10 contará con la misma certificación que los aviones comerciales ante los organismos reguladores de todo el mundo, y estará listo para prestar servicio a partir de 2026. Dado que necesita una velocidad menor para maniobrar y teniendo en cuenta su casco lleno de helio (gas no inflamable) puede despegar y aterrizar en diferentes lugares sin necesidad de una pista de aterrizaje.

La velocidad que puede alcanzar el dirigible llega hasta los 130 kilómetros por hora, con una autonomía de vuelo que alcanza los 3.700 kilómetros, por lo que sería ideal para cubrir muchas de las rutas más importantes en todo el territorio español.

La configuración inicial del Airlander 10 es para unos cien pasajeros que irían acomodados en una cabina que no necesita ser presurizada al volar mucho más bajo que los aviones.

El Área Técnica de Air Nostrum ya ha venido proporcionando soporte a HAV en los estudios de motores y propulsión del Airlander 10, y sus departamentos Comercial y de Servicio al Cliente han puesto a disposición de HAV su experiencia como operador de vuelos regionales para el diseño de interiores y otros ámbitos relacionados con la atención al cliente.

En el acuerdo también se contempla que el grupo entrará a colaborar en la formación del personal; planificación y ejecución de mantenimiento de la aeronave, desarrollo operativo y preparación de la integración de este tipo de aeronave en un AOC (Certificado de Operador Aéreo).

Además, el grupo Air Nostrum prestará asistencia a HAV en aspectos prácticos del programa de desarrollo de ingeniería y en las pruebas de vuelo del Airlander 10 y también aportará al proyecto su conocimiento en temas de tripulación y experiencia de los pasajeros (incluyendo, por ejemplo, el embarque y las instalaciones en superficie).

Air Nostrum ha impulsado varias iniciativas en el ámbito de la sostenibilidad. En colaboración con el desarrollador Dante Aeronautical y la aerolínea Volotea, los equipos técnicos de Air Nostrum trabajan en un avión 100% eléctrico que reconvierte aeronaves comerciales de corto y medio alcance con una propulsión alimentada por un sistema híbrido de baterías y pilas de hidrógeno.

Tambien Air Nostrum ha firmado un acuerdo de colaboración con Universal Hydrogen para propulsar con hidrógeno su flota de turbohélices. La compañía valenciana comprará 11 kits de conversión para turbohélice de Universal Hydrogen para su uso en toda su flota, tanto para la actual como para la futura. Además, la pasada primavera realizó uno de los primeros vuelos operados en España con biocombustible. Fue un vuelo chárter para el Valencia C.F. y se utilizó un combustible cuyas emisiones en su ciclo completo de vida suponen una reducción muy considerable de gases efecto invernadero.