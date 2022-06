El Gobierno sale al rescate de Celsa y otras cinco empresas más por 721 millones

El Consejo de Ministros aprobó ayer el rescate de Celsa y de otras cinco empresas por un total de 721 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas gestionado por la SEPI. Además de la empresa catalana, cuya ayuda asciende a 550 millones de euros, el Gobierno autorizó la inyección de 40 millones de euros a Isastur, grupo especializado en proyectos llave en mano, principalmente en el sector de la energía, y Vivanta, compañía de salud bucodental; 35 millones para el grupo de ingeniería y construcción Imasa, y 31 y 25 millones para las hoteleras Meeting Point y Blue Sea, respectivamente.

Son los últimos rescates aprobados por el Ejecutivo antes de que finalice el marco europeo que posibilita estas ayudas el próximo 30 de junio. A los rescates aprobados ayer se suman los ya autorizados a Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas, Grupo Ferroatlántica, Grupo Abba, Grupo Inversor Hesperia, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea y Grupo Vicinay Marine.

En total, 30 operaciones por un valor total superior a los 3.255 millones de euros, el 60% de los casi 5.370 millones de euros solicitados. Entre las compañías que se han quedado fuera destaca el caso de Ezentis, cuyas acciones caían al cierre de ayer casi un 25% en bolsa después de conocer que la SEPI había desestimado su rescate de 70 millones.

Y Abengoa, cuya solicitud sigue en trámite aunque no será aprobada. El informe de la sociedad estatal concluye que la compañía no es viable y no tendrá capacidad para devolver los 249 millones que solicita.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con un total de 10.000 millones de euros, fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. La prórroga acordada por la Comisión Europea amplia el campo de aplicación del Marco Temporal de ayudas estatales hasta el 30 de junio de 2022.