Bajo el lema Por un convenio justo, trabajadores de Pescanova en Arteixo se movilizaron ayer en protesta por el bloqueo de la negociación del nuevo convenio colectivo por parte de la dirección. La plantilla denuncia que la empresa se niega asumir “ninguna de las mejoras en materia económica, laboral y social propuestas por el comité”, según advirtió la CIG a través de un comunicado.

Está previsto que continúen las movilizaciones el viernes, ya que que, según la plantilla, es necesario un incremento salarial igual al ya pactado para las instalaciones de Nueva Pescanova en Chapela y O Porriño, y una subida lineal de 200 euros al año por persona, con el objetivo de reducir las diferencias retributivas que existen con el personal de las otras plantas. “No se trata de equiparar el total de la masa salarial, sino evitar que se amplíen cada vez más las desigualdades entre lo que cobran las trabajadoras y trabajadores de Arteixo y lo que cobra el personal de los otros centros de Pescanova”, añaden desde la CIG.

Explican que la empresa no está dispuesta siquiera a aceptar demandas que no le implican costes adicionales, como por ejemplo eliminar la obligatoriedad de justificar el permiso no retribuido de diez días por año, que ya está recogido en el convenio. También rechazan que se amplíe un día el permiso retribuido para las intervenciones no programadas con hospitalización a familiares de primer grado, incluyendo a los hermanos y hermanas.

“La dirección de Pescanova Arteixo rechaza regular la desconexión digital y que todo el tiempo dedicado a las reuniones necesarias para el funcionamiento de la empresa que se hagan fuera de la jornada sea considerado tiempo efectivo de trabajo y, por lo tanto, descontado de la jornada común”, subrayan.