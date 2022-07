El empresario José Souto ha vendido al fondo Extendam Capital Partners in Hospitality y a la compañía DG Invest Hospitality el 70% de su sociedad Center Coruña Hoteles S.L., que gestiona los hoteles Double Tree by Hilton, ubicado en Zalaeta, e Ibis Styles, situado en el polígono de A Grela. Los establecimientos seguirán funcionando en régimen de franquicia, mientras que el restaurante Hünico, integrado en el DobleTree by Hilton, seguirá siendo de Zalaeta Restauración, propiedad de Irta Invest del empresario José Souto.

Extendam es un fondo de inversión hotelera que cuenta con 270 hoteles y una inversión de más de 2.800 millones de euros en activos. DG Invest es el mayor franquiciado de Accor Invest, con más de 50 hoteles en España, Francia y Portugal. La valoración de los activos de la operación asciende a 22 millones de euros. La operación financiera ha sido llevada a cabo con la participación de los empresarios Jean Carles Delgado, que ocupó el cargo de director general para el sur de Europa de Accor Hoteles, y Laurent Gauze, propietario de varios hoteles en España, Francia y Portugal.