El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) acometerá el jueves la primera subida de los tipos de interés en la eurozona desde julio de 2011, poniendo así final a una era en la política monetaria de la zona euro ante el acoso de una inflación desbocada y la caída sin freno de la cotización del euro frente al dólar en los últimos meses, a la vez que Italia atraviesa una nueva crisis política. Esta primera subida, que afectará a las tres tasas manejadas por el banco central (depósito, refinanciación y préstamo), fue telegrafiada por el BCE en su anterior reunión de junio, por lo que salvo sorpresa inesperada, que tendría una difícil explicación, será de 25 puntos básicos.

Desde Bank of América apuntan que una subida mayor de 25 puntos básicos es poco probable, pero no impensable. “Dados los desarrollos recientes sobre la inflación y en otros bancos centrales, no se puede descartar un movimiento de 50 puntos básicos”, aunque el banco estadounidense se plantea preferentemente que en vez de una subida mayor de lo previsto, Lagarde “deje la puerta totalmente abierta a más de 50 puntos básicos en septiembre”.