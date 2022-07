Del helado a la castaña: la familia de los placeres estacionales

En alguna ocasión, hasta se han atrevido a fusionarlos. “Un año probamos con el sorbete de castaña, otro con el flan de castaña. La verdad es que gustó bastante”, admite Gonzalo, en uno de los respiros que les da el negocio en plena ola de calor. La pericia con uno y otro manjar se la deben a sus padres, Sergio y Pura, iniciadores de ambos negocios en los años 60, y que ahora regentan sus hijos con dedicación a su herencia. Comenzó el padre con 13 años, como empleado de los propietarios originales del puesto ambulante de helados al que hace poco más de cinco años, sus hijos quitaron las ruedas y convirtieron en local de referencia. Con el carrito de castañas, no obstante, se resisten a abandonar la vida nómada. “Es algo muy especial, para los turistas que nunca la han comido y para los propios coruñeses, que saben que siempre estamos ahí”, aseguran, desde el local que han convertido en un pequeño museo de la historia de la ocupación de su familia.

Los hermanos han decorado las paredes con imágenes de los inicios del negocio familiar, desde los primeros barquillos despachados en los 60 hasta las cinco furgonetas ambulantes que llegaron a manejar en una familia que se resigna a las vacaciones a destiempo. “Nos vamos rotando e intentamos no coincidir, pero al no cerrar hay que apoyarse. Verano no es tiempo de vacaciones para nosotros. Las cogemos a partir de septiembre”, explica Gonzalo. Todo es nada para mantener el compromiso que tienen con sus clientes, y, de alguna manera, con la ciudad: el de estar abiertos, llueva o haga sol, todos los días del año, incluso en invierno, cuando las previsiones de ventas de helados no son tan buenas como en verano. Los padres, como ellos, aun siguen por ahí haciendo lo propio, como sabe quien pasa por la calle Real a partir de octubre. “Queremos que nuestros clientes sepan que van a poder venir al local siempre. Ha habido días de invierno duros, pero ha compensado”, aseguran.

Hay ideas empresariales que siempre triunfan cuando llega el verano. El buen tiempo provoca que en los meses estivales consigan igualar o, en muchos de los casos, superar los ingresos del resto del año. Calor intenso, esperada reactivación postpandémica y, a pesar de la elevada inflación, demanda turística disparada. El orden de los factores no altera el producto: los negocios que triunfan este verano en España son los relacionados con el sol, la gastronomía y el entretenimiento. Todos desean volver a vivir un verano como los de antes. Desde A Coruña hasta Córdoba, pasando por Zaragoza o Alicante, estos empresarios esperan la llegada del verano con agua de mayo.

Cines de verano: la cultura también es rentable

La cultura nunca ha sido un negocio demasiado boyante en Córdoba. En una ciudad con cuatro títulos Patrimonio de la Humanidad, que presume de sus monumentos, de un pasado histórico brillante y del peso de la historia escrita entre sus murallas, poner en pie un negocio basado estrictamente en la cultura siempre ha sido una misión complicada. La tarea es complicada, pero no imposible. Las proyecciones en cines de verano, una propuesta genuinamente cordobesa (en la que ver una película al aire libre mientras se disfruta de una cerveza y un bocadillo comprado en la sala o traído de casa), contradice todo lo anterior y demuestra que el que la sigue la consigue y que la cultura también puede ser rentable. Martín Cañuelo es el empresario que está al frente de Esplendor Cinemas SL desde los años ochenta, empeñado en mantener abiertos sus cuatro salas (Olimpia, Delicias, San Andrés y Coliseo), la más joven con 75 años de edad, distribuidas por el casco antiguo de Córdoba. En pleno siglo XXI, compiten no solo con las salas de cine convencionales con aparcamiento fácil y aire acondicionado, sino con las plataformas digitales donde la mayoría se ha acostumbrado ya a ver cine a diario. Pese a todo, no es raro encontrar un lunes o un martes cualquiera de agosto cola en la puerta de los cines de verano. “La pandemia ha dado un vuelco a los cines del que aún no nos hemos recuperado —explica Cañuelo—, en el 2019 teníamos una facturación de unos 400.000 euros entre las entradas, los bares y los ingresos por publicidad, pero en los últimos dos años hemos caído a la mitad”. La crisis de este año no es la primera ni tampoco la peor que recuerda. “En los años 80 hubo otra muy fuerte”, asegura. “Si te gusta lo que haces y crees que merece la pena, no te puede vencer el desánimo”, asegura. Los cines de verano son una fuente de empleo estacional. “Cada año, trabajan con nosotros unas veinte personas en las salas, a lo que se suman pintores, albañiles o jardineros que cuidan el espacio todo el año y se encargan del mantenimiento”, explica el gerente, que recuerda cómo los cines han ido ganando espacio como sede de distintos eventos. “Nuestra actividad central se produce entre junio y septiembre, pero no nos ceñimos a las proyecciones de películas, también hay actividades relacionadas con el cine, con el Festival de la Guitarra, con la difusión de autores de cortometrajes cordobeses y colaboraciones con el Ayuntamiento en conciertos y ciclos de teatro infantil en primavera y otoño”, afirma. Este año, por primera vez, el cine Fuenseca acogió un evento comercial puro y duro de la mano de Cervezas Alhambra, que transformó el patio en el que se colocan las sillas en un gran bar temático. “No descartamos repetir este tipo de iniciativas”, afirma Cañuelo. El hecho de no tener programación estable juega en contra a la hora de fidelizar empleados: “La gente se busca la vida y si encuentra algo estable lo deja”. En este sentido, “uno de los trabajos más difícil de cubrir es el de proyeccionista porque tampoco hay personas que sepan hacerlo, buscamos a gente con un nivel mínimo de informática y nosotros los formamos”. El número de usuarios que acuden anualmente a las salas cayó en picado en 2020 y 2021. “La reducción de aforos y el miedo a relacionarse con otras personas hizo que pasáramos de 80.000 espectadores anuales a menos de la mitad, una cifra que empieza a remontar aunque sin llegar a los niveles prepandemia”, apunta. La lógica haría pensar que, en un momento de crisis económica, con el IPC por las nubes, muchos cordobeses renuncien a irse de vacaciones y opten por disfrutar de la oferta cultural de la ciudad, pero según el responsable de Esplendor Cinemas no es así. “Muchas encuestas indican que se renuncia a lo que se considera gasto superfluo y la cultura se encuadra ahí”, replica. “Las olas de calor intensivas tampoco ayudan a que la gente se anime a ir al cine, aunque somos optimistas y miramos siempre a largo plazo, si no, no estaríamos en esto”, reconoce. A su favor está el precio de las entradas. Si en un cine cualquiera, ver una película cuesta 7 euros, en los de verano, donde las sillas son más incómodas pero uno se puede mover con libertad, cuesta 4 euros (4,5 el fin de semana y 5 en algunos estrenos). En cualquier caso, Cañuelo tiene claro el secreto de la supervivencia: “La constancia y pensar que el cine como negocio tiene altibajos. Hay que aguantar y resistir esos envites para seguir adelante”.