La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este martes que España apoya el plan que prepara la Unión Europea para reducir el consumo de gas con vistas al invierno, pero descartó asumir un recorte del 15 % y apuntó a otras fórmulas para conseguir ese resultado.

"Tendremos un objetivo de reducción. No del 15 %, sino significativamente por debajo. Porque si se trata de un paquete de solidaridad, lo que tenemos es que combinar las distintas medidas de solidaridad, que no se resumen solamente en ahorro neto, sino en cómo se consigue que quien lo necesita pueda tener acceso a energía", dijo Ribera a su llegada a la reunión de titulares de Energía de la UE que se celebra en Bruselas.

Reunión este martes

Los ministros de Energía de la Unión Europea se reunirán este martes para debatir la propuesta presentada de la Comisión Europea para reducir un 15% el consumo de gas en todos los Estados miembro hasta la próxima primavera, un planteamiento para el que solicitarán ciertas excepciones atendiendo a las circunstancias de cada país de la UE, tras las reticencias manifestadas por España, Portugal o Grecia.

Los titulares de la cartera de Energía debatirán sobre la propuesta del Ejecutivo comunitario de la pasada semana de recortar un 15% su consumo de gas de forma voluntaria hasta finales de marzo, una reducción que Bruselas quiere poder imponer de forma obligatoria en caso de alerta para la seguridad de suministro.

Así, el Consejo de Energía pretende abrir la puerta a que objetivo de reducción del 15% contemple excepciones atendiendo a las circunstancias de algunos Estados miembro como la escasa interconexión de las islas -como es el caso de Malta-, el problema de sincronización de la red eléctrica de los países Bálticos -aún conectados a la infraestructura rusa- o la capacidad de almacenamiento de gas de cada Estado miembro.

Fuentes diplomáticas han explicado que la intención no es diluir ese 15% si no atender a las especificidades de determinados Estados miembro como las limitaciones geográficas y la interconexión, sin embargo, la reducción del objetivo en ciertos países no implicará que deba ser compensado por otros.