A partir del mes próximo los usuarios de Netflix de Argentina, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana podrán acceder a la plataforma solo desde una casa. Si quieren ver cualquier contenido desde otra ubicación, ya sea una segunda residencia, el trabajo o cualquier otro sitio, deberán pagar un extra.

Compartir cuenta es una costumbre ampliamente extendida en España. Un estudio lanzado por Time2play en junio pasado desveló que las medidas emprendidas por Netflix para poner fin a esta práctica no serían bien recibidas en el país. Según los datos facilitados por este informe, un 54% de los encuestados usan la cuenta de manera conjunta con otras personas. Y de estos, el 84% afirmaron que no pagarían su propia suscripción si no fuera dividiendo el gasto.