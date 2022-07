La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que “en principio” y salvo que hubiera “una acumulación de catástrofes o imprevistos” no será necesario reabrir la central térmica de As Pontes.

“Afortunadamente, tenemos un parque de generación, que como digo, nos permite funcionar, en principio y salvo que hubiera una acumulación de catástrofes e imprevistos, sin que As Pontes se tenga que volver a abrir”, declaró Ribera en una entrevista en Antena 3. La ministra señaló que se ha puesto en contacto con Red Eléctrica para contemplar los diferentes escenarios de garantía de suministro y, aunque todavía no ha obtenido respuesta por parte del operador del sistema eléctrico, destacó que según los “escenarios iniciales” que manejaba, “incluso con alguna tensión”, no es necesario que As Pontes entre de nuevo en funcionamiento.

Además Ribera puntualizó que en la medida en la que se ha ido descartando el uso del carbón debido a su afección ambiental, los mercados de carbón en el mundo se han tensionado, de manera que “la tonelada de carbón es complicada de conseguir y en muchas ocasiones a un precio superior al del gas”.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió “certezas” al Gobierno central en relación al futuro de la central térmica de As Pontes y advirtió de que la falta de claridad “no beneficia”.

Rueda insistió en que es necesario dar “certezas” y que “la incerteza” no “beneficia” en una cuestión que influye y tiene efectos en empleos en la comunidad.