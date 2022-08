Ribera admite que la central de As Pontes puede reactivarse, pero lo ve muy difícil

Nuevo capítulo del culebrón del verano sobre la reactivación de la central de As Pontes. Hace una semana, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera aseguró que “en principio” y salvo que hubiera “una acumulación de catástrofes o imprevistos” no sería necesario reabrir la térmica coruñesa. Ayer, rebajó esa posición y admitió que sería posible reactivar la central, aunque también dejó claro que sería muy difícil.

Ribera precisó, en una entrevista en Onda Cero, que la de As Pontes sería la única de las centrales de carbón cuyo cierre podría aplazarse porque el resto “no están preparadas para quemar carbón con seguridad” en cuanto a la calidad del aire. Esta situación se debe a que muchas centrales están siendo desmanteladas desde hace tiempo y ya no hay marcha atrás, explicó.

El Gobierno está a la espera de recibir el informe de Red Eléctrica sobre si es necesario reactivar As Pontes de cara a garantizar el suministro de energía en España.

La ministra explicó que el carbón se paga en la actualidad a un precio desorbitado en los mercados internacionales, incluso a veces más alto que el del gas, y España tiene garantizado el suministro y también puede generarlo a través de las centrales de ciclo combinado, por lo que comprarlo fuera tiene poco sentido económico y ambiental.

Ribera contestó de esta forma a una pregunta sobre la propuesta del PP de volver al carbón y a la energía nuclear como forma de alcanzar un pacto de estado energético, y añadió que, más allá de esto, el Gobierno no ha recibido “ninguna propuesta concreta”.

También recordó que las centrales nucleares aún funcionan a pleno rendimiento en España, mientras llega al momento de reducir su presencia de modo garantista. “Tenemos que trabajar para cubrir las necesidades de la sociedad” pero hay que evitar “generar señales confusas”, consideró Ribera.

Su ministerio se ha puesto en contacto con Red Eléctrica para contemplar los diferentes escenarios de garantía de suministro y, aunque todavía no ha obtenido respuesta por parte del operador del sistema eléctrico, destacó hace una semana que según los “escenarios iniciales” que manejaba, “incluso con alguna tensión”, no es necesario que As Pontes entre de nuevo en funcionamiento.

“Afortunadamente, tenemos un parque de generación, que como digo, nos permite funcionar, en principio y salvo que hubiera una acumulación de catástrofes e imprevistos, sin que As Pontes se tenga que volver a abrir”, declaró.