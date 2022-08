La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, avanzó ayer que “se podría alargar” la bonificación del Gobierno de 20 céntimos por litro de carburante más allá del 31 de diciembre, y concreto que cuando llegue esa fecha analizarán cómo está funcionando la medida y decidirán si prorrogarla o reconvertirla.

Cuatro años después de comprometerse a no renovar la concesión de los peajes que terminaran y cerca del primer aniversario de gratuidad de cuatro grandes autopistas catalanas (AP7, AP2, C32, C33), el Gobierno sigue sin tener claro como costear el mantenimiento de las carreteras españolas. Así lo planteó Raquel Sánchez, en una entrevista en Catalunya Radio, en la que aseguró que recuperar este modelo no es una opción, pero también reconoció que, pese a que el debate está abierto desde hace meses, aún no se ha definido una alternativa.

“Tenemos que articular un sistema para garantizar el buen funcionamiento de las carreteras”, introdujo la titular del departamento, hablando de un modelo que, según sus criterios y como se viene apuntando hace tiempo, tiene que permitir mantener y financiar las autopistas, siendo “justo”, “equilibrado”.