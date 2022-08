Las eléctricas disparan su actividad en el mercado español en lo que va de año. La cifra de negocios de las compañías del sector del suministro de energía eléctrica y de agua se duplicó en la primera mitad de 2022 en plena crisis energética y con los precios de la luz disparados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el volumen de negocio de las empresas de suministro eléctrico y de agua registraron un incremento del 108,3% entre enero y junio, impulsado por el negocio energético, según el índice de cifra de negocios empresarial elaborado por el INE para los sectores no financieros del mercado español.

El INE analiza en un mismo grupo la evolución de los sectores eléctrico, de agua y de residuos y para todos ellos ha estimado un crecimiento de la cifra de negocio del 108,3% en el primer semestre. Teniendo en cuenta que ninguna de las dos últimas actividades ha crecido, ni de lejos, lo mismo que el negocio eléctrico, es fácil concluir que el incremento de este ha sido muy superior a la media del 108,3%, si bien el INE no publica los datos de forma separada. Los datos publicados este lunes por el INE muestran que el sector eléctrico marca su mayor incremento de toda la serie histórica que arranca en 2002 y es con diferencia el que se apunta un mayor crecimiento en el primer semestre, frente al 23,6% del negocio de las industrias manufactureras y extractivas; el 22% del comercio o el 25,7% de los servicios no financieros de mercado. La media general del índice de cifra de negocios de todos los sectores no financieros registró un incremento del 28,8% en el primer semestre del ejercicio.

Deterioro de la rentabilidad

El Gobierno impulsa un nuevo impuesto para las grandes eléctricas y la gran banca para gravar sus ingresos extra y recaudar 7.000 millones en los próximos dos años para financiar las medidas aprobadas para paliar el impacto de la inflación en hogares y empresas. En el caso concreto de las eléctricas, el plan del Ejecutivo pasa por aplicar un gravamen del 1,2% de las ventas de las energéticas con una facturación de más de 1.000 millones al considerar que los grandes grupos se están beneficiando de la situación de crisis energética y de espiral alcista de precios para elevar su negocio.

Las grandes eléctricas españolas han venido advirtiendo de que la crisis energética está provocando un deterioro de su rentabilidad en España y niegan los beneficios extraordinarios que el Ejecutivo pretende recortar. Iberdrola, Endesa y Naturgy, las tres mayores eléctricas, han registrado en el primer semestre incrementos de sus beneficios globales, pero se quejan del golpe en su rentabilidad del negocio eléctrico en el mercado español por no estar trasladando la subida de los costes energéticos a sus clientes finales. Es precisamente la facturación en el mercado español lo que mide el índice del INE, que da un incremento superior al 100% en el primer semestre.