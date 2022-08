"Mi apoyo explícito a las movilizaciones sindicales frente a la patronal española". Con esta rotundidad, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha respaldado las movilizaciones convocadas por los sindicatos para este otoño ante el bloque de la negociación para elevar el salario mínimo interprofesional. La también ministra de Trabajo ha insistido en que el Gobierno subirá el SMI "más que nunca" ante la creciente inflación. "Le pediría a la CEOE que se comprometa con su país", ha demandado.

En el primer pleno del curso académico, Díaz ha reiterado, como lleva haciendo ya varias semanas, que el Ejecutivo elevará el salario mínimo -actualmente en 1.000 euros mensuales- y que en las próximas semanas se reunirá la comisión de expertos para analizar la cuantía a la que se debería subir para que al final de la legislatura alcance el 60% del salario medio español. La vicepresidenta ha pedido a los agentes sociales que sean conscientes de "la situación" que se está viviendo ante la subida de precios derivada de la guerra en Ucrania.

"Creo que el señor Garamendi sabe muy bien lo que está pasando en nuestro país y bloquear la negociación de los convenios colectivos hoy no es una buena receta para un país que necesita, no solamente que los trabajadores no lo pasen mal, sino que dejen de perder poder adquisitivo", ha demandado Díaz.