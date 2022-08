El euríbor ha cerrado agosto de 2022 en un 1,25%, el valor más alto registrado en un mes desde mayo de 2012, cuando se situó en un 1,266%. El nuevo ascenso en el índice de referencia de las hipotecas variables se ha consolidado sobre todo durante los tres últimos días del mes, cuyos valores han superado ampliamente el 1,5%: el lunes día 29 de agosto alcanzó el 1,612%, el martes día 30 se situó en el 1,758% y el miércoles 31 volvió a ascender hasta el 1,778%, el mayor dato diario desde el 25 de enero de 2012.

De este modo, la subida que el euríbor ha marcado en los ocho meses que llevamos de 2022 es la más alta vista en un ejercicio completo, ya que supera los 1,72 puntos porcentuales entre el dato de enero de 2022 (-0,477%) y el actual.

“Esto es algo totalmente anómalo para el euríbor, cuyos valores no suelen variar más de medio punto en todo un año”, explica el director de Hipotecas de iAhorro, Simone Colombelli, que agrega que “estamos ante un año en el que estamos viviendo muchos cambios en el mercado hipotecario” propiciados sobre todo por el aumento de la inflación y la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

No obstante, Colombelli asegura que “no hay que alarmarse con esta situación, simplemente volvemos a la normalidad; lo que no era normal fue lo vivido hace un año”. Además, el portavoz de iAhorro adelanta que “si todo sigue igual, lo más probable es que el euríbor siga disparado en los próximos meses”.

¿Cuánto sube la cuota en la revisión anual de la hipoteca?

Esta es una mala noticia para los hipotecados con un préstamo variable, ya que seguirán viendo cómo la cuota de sus hipotecas sigue aumentando. Por ejemplo, si les tocara hacer la revisión anual este mes de agosto, con el euríbor ahora en un 1,25%, quien tenga contratada una hipoteca variable a 30 años de 150.000 euros y con un diferencial del 0,99% + euríbor verá cómo la cuota de su hipoteca aumenta 120,03 euros, es decir, pasaría de pagar 448,26 euros al mes a abonar 568,29 euros a partir de esta revisión. Esto supondría un aumento de 1.440,36 euros anuales.

En caso de que la cuantía del préstamo hipotecario ascendiera a los 300.000 euros, con las mismas condiciones, es decir, con un plazo de amortización de 30 años y un diferencial del 0,99% + euríbor, la subida en la cuota sería de 240,06 euros al mes, por lo que pasaría de pagar 896,52 euros a abonar por la hipoteca 1.136,58 euros mensuales. En este caso, el incremento anual sería de 2.880,72 euros.

Las hipotecas a tipo fijo se disparan hasta el 3%

Para quienes estén buscando una hipoteca, la tendencia va a seguir como hasta ahora: el diferencial de las variables que ofrecerán los bancos va a ser estable e incluso podría seguir bajando algo más. “Ya nos estamos encontrando hipotecas variables con diferenciales de 0,5% + euríbor para los perfiles más solventes”, comenta Colombelli.

Por otro lado, las hipotecas fijas han experimentado “subidas generalizadas” y es probable que sigan subiendo: “Estábamos en el 2-2,5% y es posible que en algunos casos lleguen o incluso superen el 3%”, dice el portavoz de iAhorro, que también aconseja que “si fuera para mí, ahora no firmaría un préstamo a tipo fijo salvo que me ofreciera unas condiciones muy buenas. Entonces, si tuviera que elegir entre fija, variable y mixta me quedaría con un préstamo a tipo mixto”.

El motivo que alega el director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario es que se pueden ver ofertas de hipotecas mixtas en las que “el tramo que se rige por un tipo fijo (los primeros 7-10 años) es más competitivo que en una hipoteca fija 100% y, además, si cuando llegues al tramo variable quieres cambiarte por la situación del euríbor, podrás hacerlo sin problema”.

¿Cerca del 2% a final de año?

Desde el comparador y asesor hipotecario han realizado una estimación de cómo podría terminar el euríbor este año. Por un lado, teniendo en cuenta la variación de sus datos desde enero hasta ahora, vemos que la subida media del euríbor se sitúa en 0,2 puntos cada mes, por lo que el 2022 podría acabar con este indicador en torno al 2%. No obstante, Colombelli asegura que “si vemos la tendencia de otros años, es probable que en el último trimestre el euríbor modere un poco su crecimiento”.

Entonces, para intentar hacer entonces una estimación algo más ajustada a esa realidad, desde iAhorro también han cogido la variación media de los últimos tres meses, desde junio, que es de poco más de una décima al mes. De este modo, el 2022 podría cerrar con un euríbor cercano al 1,6%.