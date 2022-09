Recorte obligatorio del 5% del consumo eléctrico en horas pico

La intervención del mercado energético europeo se ha convertido en una necesidad imperiosa para combatir el chantaje de Rusia y contener los estratosféricos precios del gas y la electricidad. En vísperas del consejo de ministros de Energía de emergencia, convocado para mañana viernes por la presidencia checa de la Unión Europea, la Comisión Europea mueve ficha y avanza sus propuestas para crear un cortafuegos que permita aliviar en el corto plazo la presión sobre consumidores y empresas.

El plan incluye, entre otras medidas, un ahorro obligatorio del consumo eléctrico, un tope al precio del gas ruso que llega por tubería y un límite a los ingresos que las empresas que producen electricidad a costes más bajos —renovables, nuclear o hidráulicas— obtienen por los elevados precios del gas en el mercado.

Pese a las medidas adoptadas en los últimos meses para diversificar las fuentes de energía y aumentar las reservas de gas, que han superado con dos meses de antelación el objetivo del 80% (está en el 82%), “nos enfrentamos a una situación extraordinaria, porque Rusia es un proveedor poco fiable y está manipulando nuestros mercados energéticos”, explicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, poco antes de exponer sus planes a los embajadores de los Veintisiete en una reunión preparatoria del debate de urgencia de los Veintisiete este viernes.

“Vemos que la manipulación de los mercados del gas tiene un efecto indirecto en el mercado de la electricidad. Nos enfrentamos a precios astronómicos de la electricidad para hogares y empresas y a una enorme volatilidad del mercado”, añadió.

Para hacer frente a la crisis energética, proteger a consumidores y empresas vulnerables y mitigar el alza de los precios, Bruselas plantea cinco líneas de trabajo. En primer lugar, un recorte obligatorio del consumo de electricidad, como ya se acordó en julio pasado para el gas. Bruselas pone el foco en conseguir un ahorro “inteligente de electricidad” a través de una reducción de los picos de demanda para “todos los consumidores” que permita reducir el consumo global. Los Estados miembros serán libres de elegir las medidas de reducción más adecuadas aunque Bruselas sugiere el uso de subastas o licitaciones que incentiven financieramente la reducción, evitando “subvenciones a determinadas categorías de consumidores que distorsionen innecesariamente otros mercados”. Cada miembro decidirá además cuáles son sus horas punta (que abarcarán entre el 10% y el 15% de las 24 horas del día) en las que reducir el consumo al menos un 5%.

El segundo gran pilar de Bruselas es el tope a los ingresos de las empresas de generación inframarginales, que producen electricidad a costes más bajos que los del gas. Es decir, limitar los beneficios de las renovables, la nuclear o hidráulica y utilizar esos ingresos para amortiguar el impacto de los precios que pagan los consumidores.

El plan también se hace eco de los problemas de liquidez de las empresas energéticas y sugiere flexibilizar de nuevo las reglas sobre ayudas de estado para facilitar nuevas líneas de avales y que puedan afrontar la volatilidad de los mercados. “Se les pide que aporten cantidades inesperadas de fondos, lo que pone en peligro su capacidad de negociación y la estabilidad de los mercados futuros. Contribuiremos a facilitar el apoyo a la liquidez”, dijo Von der Leyen, que también buscará obtener el visto bueno de los Veintisiete a fijar un precio máximo al gas ruso que llega por tubería, para “ortar los ingresos de Rusia que Putin utiliza para financiar la atroz guerra”.

Es una medida controvertida que podría desencadenar una nueva reacción del Kremlin que ya ha cortado total o parcialmente el suministro a 13 países de la UE. De hecho, Putin ya ha anunciado que Rusia dejará de enviar gas a ningún país que imponga un precio de antemano.

España ve con buenos ojos las propuestas de Bruselas

A diferencia del rechazo categórico a la propuesta de Bruselas de reducir el consumo de gas de forma obligatoria en un 15%, el Gobierno que comanda Pedro Sánchez ve con buenos ojos las nuevas medidas que baraja la Comisión Europea para mitigar un posible corte del gas por parte de Rusia, entre ellas la propuesta de reducir el consumo neto de electricidad en las horas con mayor demanda. Otras, como limitar los beneficios de las renovables o la nuclear con un tope de 200 euros por megavatio (MWh) no afectarán, pues España puso en marcha esta medida hace un año con un tope inferior de 67 euros por MWh. “Muchas de las propuestas, prácticamente la totalidad de las medidas que la Comisión ha puesto encima de la mesa, son ideas que España ha revisado o ya ha puesto en marcha”, defendió ayer la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, tras el Consejo Sectorial de Energía, que reúne a comunidades autónomas y ayuntamientos con el ministerio. Una reducción de la demanda en esos periodos no afectará en ningún caso a los hogares, al menos no de forma obligada, pues la contribución de los consumidores domésticos será siempre “voluntaria”, según defendió Aagesen. La fórmula según algunos expertos podría ser disminuir el consumo con un servicio similar a la antigua interrumpibilidad. Esta herramienta, actualmente en desuso en España (se utilizó hasta el 1 de junio de 2020), a excepción de las islas, permite a los grandes consumidores (las industrias) que se comprometen a reducir su consumo eléctrico cuando sea necesario a cambio de recibir un dinero (para compensar su enorme gasto en energía). La recuperación de este mecanismo ha sido una de las peticiones de la industria durante sus reuniones con el Ejecutivo para la elaboración del plan de contingencia.