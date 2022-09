Las trabajadoras del hogar ya cotizarán por paro en octubre

Las familias con empleadas del hogar deberán a empezar a cotizar por su seguro de paro desde el 1 de octubre. El Gobierno dio este martes luz verde a la nueva reforma del régimen especial del colectivo, finiquitando así con una anomalía histórica y un trato discriminatorio que ha sido censurado desde la justicia europea. Las 373.121 trabajadoras del hogar dadas actualmente de alta en la Seguridad Social se beneficiarán directamente de la medida, que exigirá una mayor contribución tanto de las familias, como de las propias empleadas.

Las trabajadoras del hogar eran el único colectivo de asalariados que tenían prohibido por ley cotizar por la prestación y los subsidios de desempleo. Una condición que las forzaba a aceptar empleos mal pagados y en malas condiciones, ante la falta de ingresos alternativos en caso de perder su empleo. Dicho veto a la red de prestaciones básicas del estado del bienestar español que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) calificó de discriminatorio y que el Gobierno corrige con la reforma que recoge hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Es un día histórico. […] De todas las normas que hemos desplegado, esta es la más importante, porque corrige una discriminación”, declaró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El acceso a la prestación de paro, no obstante, no será inmediato, ya que ello requiere de un periodo de cotización previo. ¿Cuándo podrá la primera empleada del hogar cobrar su prestación de paro? Dependerá de cada caso, ya que antes de ingresar en el régimen especial las trabajadoras pueden haber acumulado cotizaciones en otras profesiones. No obstante, la mayoría empezará de cero y deberá cotizar un plazo de 360 días para poder acumular suficiente para acceder, en caso de perder el empleo, a una prestación.

Más derechos para las trabajadoras que conllevarán un mayor esfuerzo contributivo por parte de las familias que las emplean, así como de las propias trabajadoras. Si bien el Gobierno ha habilitado bonificaciones para los empleadores durante la entrada en vigor de la nueva normativa con el fin de amortiguar ese incremento de costes, los hogares y las propias trabajadoras sí deberán asumir una mayor contribución al erario público.

Tomando como referencia una familia que tenga empleada a una persona a 40 horas semanales, lo que para el resto de asalariados vendría a ser una jornada ordinaria a tiempo completo, y le pague el salario mínimo interprofesional (el más frecuente entre el gremio), el sobrecoste mensual que supondrá la nueva norma asciende a 24,4 euros. Lo que se suma a unas cotizaciones ya obligadas de 347,7 euros y al propio salario. Si, en cambio, la trabajadora del hogar viene solo unas horas al día o unos días concretos a la semana, el coste adicional para una jornada de 20 horas semanales sería de 12,2 euros al mes, más 186 euros de cotizaciones y el salario.