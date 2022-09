Arias Infraestructuras negocia la entrada de un inversor y una quita del 45% de su deuda

Arias Infraestructuras ultima las negociaciones con una empresa del sector de la construcción para que inyecte capital en la compañía coruñesa que se encuentra en concurso de acreedores desde el pasado mes de marzo con una deuda de 12,5 millones de euros. Una vez que tenga cerrado el acuerdo en los próximos días, ya que las conversaciones están bastante avanzadas, presentará de inmediato una propuesta de convenio a sus acreedores que contempla una quita de las deudas reconocidas del 45% y un plazo de espera de ocho años para recibir el 55% restante, según explican fuentes de la firma.

Desde que entró en concurso de acreedores, sus responsables han mantenido innumerables conversaciones con empresas y fondos de inversión interesados en entrar en su capital. Media docena de ellos (un fondo de inversión y cinco compañías del sector de la construcción, tres de ellas gallegas) llegaron a interesarse en la operación y firmaron el documento de confidencialidad para tener acceso a las cuentas. Al final, una ellas es la que ha mostrado mayor interés por inyectar capital a Arias Infraestructuras para que retome la actividad hasta que vuelva a tener la clasificación de contratista, que le revocaron a finales de enero y que es necesaria para concurrir a licitaciones públicas. El importe de la aportación está por debajo del millón de euros.

La junta de acreedores estaba prevista para el día de ayer, pero la constructora pidió un aplazamiento para terminar de cerrar el acuerdo con su nuevo socio inversor. Una vez cerrado será cuando se celebre la reunión, prevista para los próximos días, en la que Arias Infraestructuras les presentará su propuesta: una condonación de la deuda del 45% y que el plazo para abonar el 55% restante se eleve hasta los ocho años.

Los principales acreedores son el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco Santander y Abanca. Entre los tres suman el 80% de los 12,5 millones que adeuda. El otro 20% se lo reparten los proveedores.

La clave de que el convenio propuesto por la compañía salga adelante depende, en gran medida, del ICO. Algo más del 30% de la deuda total está en sus manos debido a ocho créditos que le otorgó durante la pandemia para conseguir liquidez. Si al final el organismo público acepta la quita y el periodo de carencia del abono de las deudas, produciría un efecto arrastre en el resto de acreedores. Arias Infraestructuras necesita el 65% de las adhesiones para sacar adelante su plan de viabilidad. Si consigue el 30% del ICO solo le quedaría un 35% restante que sería más fácil de lograr si el Instituto de Crédito Oficial apoya la propuesta.

El tercer frente que tiene abierto son sus trabajadores. El 80% (unas 90 personas) está en ERTE desde el pasado mes de febrero y esta situación acaba este mes, por lo que la firma va a solicitar que se amplíe hasta que vuelva a recuperar la actividad. Es un ERTE en el que los empleados pueden trabajar para otra compañía.

Pese a que la empresa había tenido problemas en los últimos años, los acontecimientos se desencadenaron a finales del pasado enero cuando la Junta de clasificación de contratistas del Ministerio de Hacienda le revocó la clasificación de contratista. Esta cancelación supone que no puede concurrir a las licitaciones públicas ni firmar ningún tipo de contrato de las obras en curso.

La Junta de clasificación de contratistas rescindió la clasificación de la constructora coruñesa porque no consideró dos préstamos participativos (el de la compra de la compañía en 2018 por el actual presidente Mario Barcenilla y el vicepresidente Antonio Aranzadi y otro préstamo que otorgó Abanca) como patrimonio neto de la firma. Al no considerarlos parte del patrimonio, los fondos propios de Arias Infraestructuras se consideran que son negativos y por lo tanto no tiene capacidad económica de contratación.

Medida cautelar

Una vez conocida la revocación de Hacienda, la empresa recurrió la decisión a la Junta de clasificación y solicitó que la medida fuese cautelar hasta que se resolviese el recurso y así la constructora podía seguir funcionando. La medida cautelar no fue aceptada lo que dejó a la compañía sin poder realizar contrataciones. En 2020 también había ocurrido lo mismo, pero en aquella ocasión el recurso fue aceptado y pudo seguir con su actividad.

Arias Infraestructuras ya tenía problemas económicos desde hace varios años. Cerró 2017 con unas pérdidas de 5,5 millones.

En junio de 2018 hubo cambio de dueños y entraron Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi. Ese año, la firma entró en beneficios (1,5 millones), al igual que en 2019 (900.000 euros). En estos dos ejercicios también se recuperaron los activos que había enajenado el anterior accionista (oficinas y nave de maquinaria) además de reducir la deuda de 9,5 a 5,5 millones. En 2020 se recuperó, además, la propiedad de la cantera que también había enajenado el anterior accionista. Ese año las perdidas fueron superiores al millón de euros y aumentaron hasta los 4,7 el ejercicio pasado.