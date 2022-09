Nuevo frente abierto para el ala socialista del Gobierno. Su socio minoritario, Unidas Podemos, y algunos de sus mayores aliados parlamentarios, como ERC y Bildu, le están presionando para que el Ejecutivo tome medidas que alivien el encarecimiento de las cuotas hipotecarias provocado por el alza acelerada de los tipos de interés con que el Banco Central Europeo (BCE) está tratando de combatir la espiral inflacionista. El presidente, Pedro Sánchez, ha parecido dejar la puerta abierta con cierta ambigüedad a tomar algún tipo de medida.

"Los topes a las hipotecas no están permitidos en el tratado de la Unión Europea, pero comparto el análisis que hace Unidas Podemos en este caso, y también la UGT hace escasos días presentó una propuesta en este ámbito, de que el endurecimiento de la política monetaria, necesario para controlar la evolución de la inflación, no se traslade a un aumento de las hipotecas que ponga en mayores dificultades a unas familias que ya están sufriendo y mucho el alza de los precios", afirmó el martes durante su entrevista en 'TVE'.

El partido morado, así, ha propuesto limitar las subidas de las cuotas hipotecarias a tipo variable a las familias vulnerables con un índice del euríbor más un 0,1% durante un año. "No es cierto que en el tratado de la Unión Europea no se permita limitar las subidas de las hipotecas", ha defendido la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en Twitter. Por su parte, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha instado a crear un "fondo de rescate" para ayudar a abonar las hipotecas a las "familias que desde ya no puede pagarlas". También Bildu y Más País han reclamado medidas en la misma dirección.

Desde Podemos hemos propuesto poner un límite a la subida de las hipotecas de tipo variable para proteger a las familias ante aumentos de hasta 200 euros mensuales. Volvemos a escuchar las mismas excusas de siempre para no llevarla cabo. La UE no nos deja.

Estudio con limitaciones

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que "en estos momentos no hay ninguna medida que el Gobierno haya trasladado" al respecto, pero se ha mostrado dispuesta a estudiar las propuestas de Unidas Podemos y ERC. "Vamos a seguir trabajando en la medida en que los ciudadanos tengan una mayor presión económica con motivo de diferentes cuestiones, también por las hipotecas", ha afirmado en los pasillos del Congreso. Eso sí, ha advertido de que las posibles medidas deben ser compatibles con el objetivo de bajar la inflación y deben cumplir el "marco regulatorio".

Fuentes de su departamento citadas por 'Europa Press' han rechazado, en este sentido, limitar los tipos de las hipotecas, al tiempo que han mostrado sus recelos ante el fondo de rescate propuesto por ERC por el posible "efecto llamada" que pueda producir a impagar los créditos. En cualquier caso, han añadido, el Ejecutivo estudia diferentes medidas para aliviar la carga financiera que deben asumir los ciudadanos a raíz de la subida de los tipos.

"Desde el Gobierno seguimos trabajando para proteger a las familias y apoyar a las clases medias y trabajadores", ha afirmado en la misma línea la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Rufían, de hecho, ha asegurado que ya trasladó su propuesta a la titular de Economía. "Dijo que lo iba a estudiar. Creo que creía demasiado en la buena fe de los bancos y es una mala cosa", ha sostenido.

Cambios en el impuesto

Montero, además, ha destacado que el 'impuesto' a los bancos que tramita el Congreso a instancias de PSOE y Unidas Podemos ya anticipaba el efecto de la subida de tipos en las hipotecas. Precisamente, tanto el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como el portavoz parlamentario del PNV, Aitor Estebán, han confirmado este martes que sus grupos están trabajando para que las haciendas forales de las tres provincias vascas y Navarra puedan participar en la gestión y recaudación del gravamen.

Será una de las modificaciones que probablemente se aprueben en el trámite de enmiendas de la proposición de ley, pero que en cualquier caso no contentará a la banca. "Lo que nos gustaría es una enmienda a la totalidad o de supresión. Obviamente, también hay elementos muy conflictivos, como la prohibición de la repercusión (al cliente), por el dilema en el que nos mete a las entidades de tener que cumplir una normativa regulatoria que va por un lado y una fiscal que va por otro, pero todo lo conducente a que el impuesto no llegue a buen fin, esa sería la enmienda que nos gustaría que se impulsara por parte de los grupos políticos", ha afirmado el director de la asesoría fiscal de la CECA, Juan de Villota.

Su patronal, que agrupa a los bancos surgidos de cajas de ahorro, ha publicado este martes un informe de KPMG en el que se apunta que el año pasado sus integrantes pagaron 2.674 millones de euros en impuestos, un 2,1% más que en 2020. Su impacto económico directo, indirecto e inducido, por su parte, fue de 178.030 millones de euros, un 25% menos porque en el primer año de la pandemia se movilizó una cantidad inusual de créditos a empresas por los avales públicos del ICO.